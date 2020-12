Em sessão extraordinária realizada nesta sexta-feira, a Câmara Municipal de Guarapari aprovou por unanimidade o Projeto de Lei nº 117/2020 que irá destinar R$100 mil para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE).

A sessão foi conduzida pelo atual presidente da casa, Enis Soares, que, após a aprovação, comemorou a decisão e agradeceu aos vereadores pela unanimidade na decisão.

“O trabalho da APAE e de outras instituições do município sempre foi muito respeitado por esta Casa. Agradeço a cada vereador que veio nesta sessão extraordinária dar o seu voto e estou muito feliz por encerrar meu mandato com essa importante conquista para APAE”, disse Enis.

Ainda de acordo com o presidente, ao longo dos últimos dois anos, foram aprovados créditos no valor total de R$620 mil para serem destinados a APAE, funcionando como uma prova de respeito do município pela a instituição.

“A prova disso (respeito dos vereadores pela instituição) é que nos últimos dois anos nós aprovamos mais de R$ 620 mil para APAE e agora tem mais esses R$ 100 mil para ela continuar trabalhando pelas pessoas com necessidades especiais da nossa cidade”, finalizou Enis.

De acordo com o PL, o recurso deverá ser empregado no projeto Grupo de Apoio as Atividades Socioassistenciais para o pagamento de profissionais especializados que atuarão na reabilitação de pessoas com dificuldades na coordenação motora, aquisição de material de consumo e na manutenção dos serviços socioassistenciais.