O Governo do Estado realizou, na tarde desta quinta-feira (13), a entrega de 40 novas viaturas para a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), em solenidade no Quartel do Comando-Geral da Corporação, em Maruípe, Vitória. Os novos veículos, do tipo caminhonetes Mitsubishi L200, irão compor a frota da PMES, que vem sendo totalmente renovada, dentro do Programa Estado Presente em Defesa da Vida.

Do total entregue, 30 viaturas serão destinadas para as atividades de patrulhamento ordinário, patrulhamento rural, Força Tática e policiamento especializado. Os veículos têm motorização diesel, tração 4×4, rádios comunicadores digitais, sinalizadores em led modelo reto, sirene no compartimento do motor, cofre para transporte de conduzidos, segunda bateria para maior eficiência elétrica, para-choques de propulsão e câmera e sensor de estacionamento.

As Unidades Operacionais e municípios atendidos serão: 1º Batalhão (Vitória), 6º Batalhão (Serra), 10º Batalhão (Guarapari), 11ª Companhia Independente (Viana), 12ª Companhia Independente (Vitória), 13ª Companhia Independente (Vila Velha), 14ª Companhia Independente (Serra), 3º Batalhão (Alegre), 9ª Companhia Independente (Marataízes), 10ª Companhia Independente (Anchieta), 2º Batalhão (Nova Venécia), 8º Batalhão (Colatina), 11º Batalhão (Barra de São Francisco), 5º Batalhão (Aracruz), 13º Batalhão (São Mateus), 14º Batalhão (Ibatiba), 2ª Companhia Independente (Afonso Cláudio), 6ª Companhia Independente (Domingos Martins), 8ª Companhia Independente (Santa Teresa) e a unidade especializada do Regimento de Polícia Montada (RPMont).

O valor unitário de cada veículo é de R$ 215.500,00, perfazendo o total de R$ 6.465.000,00 investidos com recursos do Tesouro Estadual. Também serão entregues 10 caminhonetes para as atividades de patrulhamento especializado com cães das PMES, atendendo ao Batalhão de Ações com Cães (BAC) e as Unidades da Grande Vitória que têm o K9.

Os veículos foram adaptados com estrutura para o transporte seguro dos cães policiais no banco traseiro do veículo, assim como compartimento destinado ao transporte de materiais de apoio ao cão, na parte traseira do veículo, ao lado do cofre para transporte de detido e também pontos de fixação de armamento longo no interior do veículo.

As Unidades Operacionais da Grande Vitória que receberão as novas viaturas, além do Batalhão de Ações com Cães, são 1º Batalhão (Vitória), 4º Batalhão (Vila Velha), 6º Batalhão (Serra), 7º Batalhão (Cariacica), 12ª Companhia Independente (Vitória), 13ª Companhia Independente (Vila Velha) e 14ª Companhia Independente (Serra). O valor unitário investido foi de 199.674,00 com o montante total de R$ 1.996.740,00, com verbas oriundas do Tesouro Estadual.

Durante a entrega das novas viaturas, o governador do Estado, Renato Casagrande, enfatizou o trabalho de reestruturação das forças de segurança pública. “Estamos aqui para mais uma entrega de viaturas. Desde o início de 2019, foram entregues 734 novas viaturas apenas para a Polícia Militar. Estamos renovando a nossa frota para melhorar as condições de trabalho para nossos policiais. A Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros também receberam novas viaturas neste período. Nosso trabalho é pautado em ações tradicionais como esta, mas também na inovação, a exemplo do Cerco Inteligente que lançamos hoje. Agradeço as nossas forças de segurança pelo trabalho intenso que está dando resultado: tivemos o triênio com o menor número de homicídios da história do Espírito Santo”, destacou.

“Nosso governador diz que não tem sentido termos veículos, estrutura física e tecnologia sucateadas nas nossas forças de segurança. Mas não só diz, faz: investindo valores históricos nas nossas instituições, dando mais dignidade ao nosso policial, que hoje anda em viatura nova, com toda a estrutura para combate ao crime em qualquer município. Já são muitas entregas importantes, como tivemos hoje com o Cerco Inteligente, além de novos armamentos, computação embarcada nas viaturas e a Central de Teleflagrante. Assim vamos modificando e modernizando a forma de fazer Segurança Pública no Espírito Santo”, afirmou o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho.

O comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, também lembrou que já foram entregues mais de 700 novas viaturas adquiridas na atual gestão. “São investimentos importantes que dão ao nosso policial uma melhor estrutura para combater a criminalidade no Espírito Santo. Não à toa fechamos com o menor número de homicídios para um triênio no Estado, em 26 anos de série histórica. Nossa gestão segue trabalhando muito pela instituição Polícia Militar, sempre com apoio do governador”, declarou.