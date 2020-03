A Associação Amigos do Dr. Rogério está de portas abertas novamente. Após o recesso de verão, os atendimentos retornaram no último sábado. A expectativa este ano, é atender cerca de 3 mil pessoas gratuitamente, como no ano passado.

Para o médico Dr. Rogério Zanon, que realiza os atendimentos, é uma alegria muito grande poder voltar pelo quarto ano consecutivo.

“Em mais um ano de atendimento que se inicia, seguimos com o compromisso de amor ao próximo. Exercer de forma solidária o dom que Deus me deu, que é de ser médico, é uma alegria imensa para mim. Atendendo as pessoas na Associação, é como se eu tivesse retribuindo todo esse amor de Deus comigo também”, disse o médico.

Fazer um trabalho com responsabilidade, é segundo Zanon, sua maior meta. “Aqui, todos os sábados, temos as pessoas que se doam para esse projeto acontecer. São os voluntários que contribuem para que os atendimentos aconteçam e tenho muito a agradecer a eles também” completa o Dr.

Quem é atendido, também agradece. A aposentada Adenilza Freire, de 67 anos, moradora do bairro Coroado, conta que na Unidade de Saúde do Caic ela não encontra médicos há meses. E ficou esperando o retorno dos atendimentos na Associação, para conseguir ser atendida por um médico.

“O Caic está sem médico, e a gente não consegue atendimento. Vim aqui atrás do Dr. Rogério com o retorno dos atendimentos. É uma grande ajuda para nós que não podemos pagar. E aqui a gente leva até os remédios, o que ajuda muito para quem não têm condições”, disse a aposentada.

O projeto. A Associação Amigos do Dr. Rogério foi criada em março de 2017, a partir de um projeto criado pelo médico, quando ganhou as eleições para vereador da cidade de Guarapari. Os atendimentos gratuitos foram realizados no passado, e era um grande desejo, o de voltar a atender de graça.

Com o salário de vereador, foi possível recomeçar os atendimentos. A iniciativa é mantida única e exclusivamente com a remuneração parlamentar, e pelos voluntários que doam o tempo para ajudar na organização dos agendamentos e nos atendimentos.

Em 2019, a Associação comemorou mais de 7 mil atendimentos. Somente em 2019, foram 3 mil consultas e doação de milhares de remédios.

Serviço