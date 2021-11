Guarapari – Por João Thomazelli – Vida de atleta não é fácil. Além dos treinamentos diários e por longas horas, na maioria das vezes o atleta tem que trabalhar em outras áreas para conseguir se manter, por causa da falta de patrocínio, principalmente quando tenta participar em competições em outros estados ou país.

Essa é a rotina de Rayane Vieira Santana, 28 anos. Moradora de Guarapari, Rayane iniciou no Kickboxing em 2013, totalizando 08 anos de experiência na modalidade. Já participou de inúmeros campeonatos, inclusive se sagrando vencedora do Campeonato Capixaba e do Brasileiro de 2021, somando mais dois títulos aos 06 que já possuía.

Sul Americano. Agora ela se prepara para um dos maiores desafios da sua carreira, que é competir no campeonato Sul Americano que será realizado na cidade de Cascavel, no Paraná.

“Estou me preparando fortemente, na questão física com aumento da intensidade de treinos com o meu treinador Fernando Medeiros, atual representante da equipe que sou membro: Team Big G, e psicologicamente para manter o controle emocional durante a preparação. Estou confiante em poder trazer um bom resultado, mais para chegar até lá preciso de parceiros e patrocínios financeiros, sei que estamos passando por um momento difícil devido aos impactos da pandemia da Covid-19 e com isso tenho me mantido com os free lances feitos ao fim de semana, no momento não tenho renda fixa e quero poder viver do esporte”, disse a atleta.

Ação entre Amigos. Como não é a primeira vez que Rayane tem que “lutar” para conseguir participar de campeonatos, ela vai usar uma fórmula que já deu certo. Vender números de uma Ação entre Amigos de produtos e serviços através do seu Instagram. Desta vez ela conseguiu, através de doações de parceiros, kits de bebidas, tratamento de cabelos e até uma tatuagem. Cada número custa R$10,00. A lista completa dos prêmios e como comprar pode ser conferido no Instagram @ray.kickboxing

“Apesar da Ação entre Amigos ajudar bastante, o objetivo maior é conseguir um ou mais patrocinadores. Sei que não está fácil, mas vou correr atrás e tenho fé que alguém vai se interessar em me ajudar e também de mostrar sua marca em um campeonato internacional”, explicou Rayane.