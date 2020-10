Os números da pandemia deste domingo (4) foram liberados na tarde de hoje pela prefeitura de Guarapari. De acordo com o boletim de hoje são 11.473 casos notificados, 3.232 casos descartados e 4. 782 casos suspeitos.

Óbitos. 164 casos estão em investigação laboratorial. Casos confirmados são 3.459, 8 pessoas estão internadas e 3.157 curas e 115 óbitos. O bairro Praia do Morro continua sendo um dos bairros mais afetados, com 460 casos.

Brasil. O Brasil tem 146.087 mortes por coronavírus confirmadas até as 8h deste domingo (4), segundo levantamento do consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.

Desde o balanço das 20h de sábado (3), cinco estados atualizaram seus dados: BA, CE, GO, MS e RR. São 146.087 mortes confirmadas e 4.906.503 casos confirmados.

Média móvel. Desde o dia 14 de setembro, a tendência na média móvel de mortes segue em estabilidade, ou seja, o número não apresentou alta nem queda representativa em comparação com os 14 dias anteriores. Antes disso, o país passou por um período de uma semana seguida com tendência de queda no registro de mortes por Covid.