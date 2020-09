A equipe da Polícia Rodoviária Federal, de um Posto de Guarapari, foi acionada às 19h desta terça-feira (08) para averiguar uma informação de que um jovem, provavelmente incapaz, estava perdido em um posto de combustíveis no km 348 da BR101.

Desaparecido. A mãe do jovem, que mora na Serra, publicou, nas redes sociais, que ele havia desaparecido às 15h do último sábado (06). No post, a mãe afirma que o rapaz é autista e esquizofrênico e “é como uma criança de três anos”, apesar de medir 1,92m de altura.

Abordagem. Após a polícia chegar ao local e abordar o rapaz, ele disse que não tinha nenhum documento e admitiu que fugiu de casa porque a mãe não o deixava passear. O jovem afirmou que seguiu a pé, sem pedir carona, até o posto de combustível. Ele confirmou que não sofreu nenhum tipo de agressão, nem de familiares, nem de terceiros, que o motivasse a sair de casa.

Resgate. Os agentes identificaram o jovem por meio de informações repassadas pelo próprio rapaz e, através dessa identificação, foi possível localizar os dados de seus pais. Ao contatar a família, foi confirmado que ele havia fugido de casa na tarde do sábado. Os pais compareceram à Unidade Operacional de Guarapari, com a documentação que comprovasse a filiação, para o devido resgate do rapaz.