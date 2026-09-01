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Investigado por três estupros de vulnerável em Guarapari é preso prestes a fugir para o Maranhão

Ação da DPCAI com apoio da PM interceptou o suspeito de 47 anos após descoberta de que ele havia rescindido o contrato de trabalho para deixar o Estado.

Um homem de 47 anos, investigado pela prática de três crimes de estupro de vulnerável contra vítimas diferentes, foi localizado e preso pelas forças de segurança pública em Guarapari. A prisão foi efetuada pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) do município, com o apoio de equipes da Polícia Militar, após os investigadores descobrirem que o suspeito organizava uma fuga iminente para o Estado do Maranhão.

Planejamento de Fuga e Intercepção Policial

A intervenção policial foi deflagrada em caráter de urgência assim que a equipe de investigação recebeu a informação de que o homem havia pedido a rescisão de seu contrato de trabalho e reunia recursos para deixar o Espírito Santo.

Diante do risco concreto de o investigado se esquivar da aplicação da lei penal, a autoridade policial solicitou as ordens judiciais necessárias. Foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário.

Origem das Denúncias e Inquérito

Conforme detalhado pela Polícia Civil, os abusos foram cometidos há mais de dez anos, época em que as três vítimas eram menores de idade. Embora os fatos tenham ocorrido no passado, as denúncias foram formalizadas recentemente, o que permitiu a instauração dos procedimentos investigatórios pela DPCAI.

O inquérito policial foi oficialmente concluído na segunda-feira (31) e remetido ao Judiciário com o indiciamento formal do suspeito pelos três crimes de estupro de vulnerável.

Resumo do Caso

Detalhe da OcorrênciaInformação
InvestigadoHomem de 47 anos
Crimes Apurados3 acusações de estupro de vulnerável (vítimas distintas)
Período dos FatosAbusos cometidos há mais de 10 anos, denunciados posteriormente
Unidade ResponsávelDPCAI de Guarapari, com apoio da PMES
Destino da FugaEstado do Maranhão
Status do ProcessoInquérito concluído, indiciado e preso à disposição da Justiça

Arquivado em:

Destaque, Espírito Santo, Guarapari, Polícia

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