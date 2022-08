Com a homologação do nome de Nelson Júnior para disputar a vaga de senador pelo partido Avante, a sigla tem um ótimo nome com chances de ser bem sucedido na disputa. Ele deve ficar no palanque do pré-candidato ao governo Audifax Barcelos (REDE).

Antes das coligações partidárias se fecharem, praticamente todas as siglas queriam o nome de Nelson Junior nas suas respectivas chapas como possível puxador de votos. Nelson é o líder do maior movimento para jovens da América Latina (Eu escolhi Esperar), que tem milhões de seguidores na web, sendo considerado um “popstar” das mídias sociais.

Nelson Junior também é escritor, palestrante e bastante conhecido no meio cristão, em especial no meio evangélico. Já foi entrevistado por vários programas tradicionais da televisão brasileira, dentre eles o programa “Encontro” com Fátima Bernardes, no qual apresentou seu projeto voltado para o público jovem e para família.

Ele tem como mentor e estrategista o empresário Aldeci Carvalho, que surpreendeu o mercado político capixaba, ao eleger o estreante Marcos do Val para o senado em 2018.

Os desdobramentos políticos também estão se tornando pontos favoráveis para Nelson Júnior.

Muitos esperavam que ele ficasse sem espaço, como foi o caso do ex-prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli (PR), que foi substituído de forma inesperada, Coronel Ramalho que não teve sua candidatura sustentada pelo próprio partido e o delegado da Polícia Federal Eugênio Ricas, que abortou precocemente seu projeto para o governo do Estado. Todos com ótimas chances na disputa.

No entanto, esses eventos não atingiram as pretensões do candidato do Avante, demonstrando que o estreante manteve o nome e ficou mais fortalecido e com espaço. Assim, a corrida para o senado deve se acirrar fortemente no decorrer das eleições, dando chances reais de uma nova surpresa.