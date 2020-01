Figura garantida no Verão de Guarapari, o carioca Dennis DJ retorna mais uma vez ao balneário mais badalado do Estado com seu Baile do Dennis. Autor e produtor de dezenas de hits, com mais de 720 milhões de visualizações em seu canal no YouTube, ele desembarca sábado, dia 11 de janeiro, a partir das 21 horas, na Arena Pedreira. E, como de costume, trará convidados especiais. São eles: Kekel (“Amor de Verdade”), PK (“Mente Milionária”), Kevin o Chris (“Evoluiu”), Cidinho e Doca (“Rap da Felicidade”) e Delano (“Na Ponta Ela Fica”).

Inspirada em grandes festivais de música eletrônica, como o Tomorrowland e o Ultra, e com uma superprodução em efeitos especiais, a atração, que já conta com mais de cem edições de Norte a Sul do país, foi criada em 2013, no Rio de Janeiro, e virou uma referência no mercado de shows brasileiro, propagando a mistura de ritmos como funk, eletrônico e sertanejo. O público da festa costuma passar de 10 mil pessoas por noite e o agito dura horas, ao som de vários sucessos do artista.

Entre os hits do DJ e produtor estão “Só Você”, parceria com MC G15 que chegou ao Top1 no Spotify; “Agora É Tudo Meu”, com Kevinho, que alcançou #2 na mesma plataforma; e “Medley da Gaiola”, colaboração que projetou Kevin o Chris nacionalmente. Em 2019, ele lançou a música “Joga No Waze”, com Wesley Safadão, e “Apimentadíssima”, com Lexa, que ultrapassa 9,8 milhões de visualizações.

Projeto musical

O hitmaker decidiu levar o sucesso de seu Baile do Dennis para as plataformas digitais e deixou ao alcance de todos um dos maiores eventos da atualidade. Na primeira leva de músicas inéditas do projeto musical homônimo, lançada em outubro, o produtor e DJ trouxe participações com MC Don Juan, Tchakabum, MC Rick, PK e Delano. Em dezembro, ele disponibilizou três novas faixas: “Bumbum Ignorante”, com Jerry Smith; “Filha do Sultão”, com DJ Guga; e “Bipolar”, com Leleto.

Contando com o vocal forte de Jerry Smith, “Bumbum Ignorante” traz o funk que vai colocar todo mundo para dançar. A canção chega com clipe dirigido por Mess Santos e mostra a sensualidade da música em sua coreografia. Em “Filha do Sultão”, Dennis e DJ Guga trazem o oriente para o funk. Já em “Bipolar”, Leleco canta o dilema de uma relação com muito amor, mas também de muita briga.

Com uma playlist de mais de 70 músicas, o “Baile do Dennis” bate à porta de todos para levar um dos mais bem-sucedidos eventos do país para dentro de casa.

“O projeto ´Baile do Dennis´ é voltado para o Verão, porque agora a galera gosta muito de curtir aquele funk, clima de praia, de coreografia. Então, preparei um álbum bem funk, bem ´raiz´, com bastante coreografia e a vibe do Verão. Hoje, temos várias vertentes, lançamos músicas mais pops, os ´funknejos´, também as músicas mais voltadas para a cena eletrônica, mas a nossa raiz está sempre aqui, que é o funk. A novidade que trazemos nesse novo projeto é o brega funk, que acabei adicionando algumas músicas nesse ritmo, e ficaram bem bacanas, além dos funks 150 BPM. Esse superprojeto vem para celebrar não só o Verão, mas também os ´Bailes do Dennis´ que estão por vir, que serão os maiores da nossa história”, comentou sobre o lançamento.

SERVIÇO:

BAILE DO DENNIS

The Best Summer Of Your Life

Atrações: Com Dennis DJ (RJ) e participações de Kekel (SP), PK (RJ), Kevin o Chris (RJ), Cidinho e Doca (RJ) e Delano (MG)

Data: 11 de janeiro, sábado, às 21 horas

Local: Arena Pedreira. Av. Padre José Anchieta, s/n, Portal de Guarapari, Guarapari

Ingressos*: Área VIP 4º lote a R$ 110 (meia) e Open Bar 5º lote a R$ 220 (único)

Meia-entrada solidária: Todos têm direito à meia ao levarem 2 quilos de alimento ou 1 agasalho ou 1 brinquedo em bom estado ou 1 lata de leite em pó ou fralda infantil ou geriátrica

Venda: https://www.eventbrite.com.br/e/baile-do-dennis-pedreira-11012020-tickets-72240847319?aff=ebdssbeac

Classificação etária: 16 anos. Menores de 14 e 15 somente com a presença do responsável legal. Para o setor open bar, 18

*Observação: valores sujeitos à taxa de conveniência. Valores poderão sofrer alterações de acordo com o lote vigente sem aviso prévio.