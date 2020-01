Ainda falta mais de um mês para o Carnaval, mas o clima de folia promete tomar conta do Multiplace Mais, em Guarapari, já no próximo sábado, dia 11 de janeiro, a partir das 21 horas. Isso porque o cantor baiano Bell Marques é uma das atrações da noite e agita o complexo de entretenimento com um show formado por clássicos de sua carreira. O evento ainda recebe o sertanejo “estourado” da dupla Diego e Victor Hugo.

Acompanhado de sua inseparável guitarra e cheio de energia aos 67 anos, o cantor de axé chega ao Estado com hits que marcaram suas quatro décadas de história na música, mesclando canções de seu período à frente do Chiclete com Banana, como “Cabelo Raspadinho”, “Diga Que Valeu” e “Menina Me Dá Seu Amor”, e músicas de sua fase solo, iniciada em 2014, a exemplo de “Nicolau” e “Vou Te Amar o Ano Inteiro”.

A grande novidade da apresentação é “Portabilidade”, uma composição de Alexandre Peixe e Beto Garrido, dupla que assina outros clássicos imortalizados na voz dele, como “Voa Voa”, “100% Você”, “Não Vou Chorar” e “Quero Chiclete”.

A primeira atuação de Bell Marques em cima de um trio elétrico aconteceu em 1979, tocando no bloco Traz os Montes, no Trio Tapajós. No ano seguinte, passou a integrar a Scorpius. A banda enfrentou uma reformulação sonora, alcançando grande sucesso, antes de mudar seu nome para Chiclete com Banana. Nos mais de 30 anos à frente do grupo, o cantor esteve ligado a ideias revolucionárias.

Como Chiclete, participou da mudança da sonoridade do Carnaval, influenciando transformações no comportamento das pessoas na maior festa de rua do planeta, além de ter revolucionado a indústria fonográfica, com a gravação dos primeiros CD e DVD em cima de um trio elétrico, em 1997.

Representante da nova geração do sertanejo nacional, a dupla Diego e Victor Hugo também leva o clima de verão e folia para o Multiplace Mais ao apresentar duas canções inéditas do projeto “Verãozinho”, gravado em uma fazenda no estado de Goiás. A primeira delas é “Pisadinha”, música com participação do Saia Rodada e que leva o nome do estilo musical que é uma variação do forró e está em alta. A segunda é o medley “Tô Te Filmando (Sorria) / Meu Bem Querer”, em que os amigos de infância mostram um arranjo totalmente novo para os clássicos do grupo Os Travessos e de Maurício Manieri.

O trabalho de estreia da dupla foi “Sem Contraindicação” (2017). Com o sucesso, lançou o EP “Querosene e o Violão”, no ano seguinte, que traz o hit “Infarto” (que soma mais de 200 milhões de visualizações no YouTube) e que funcionou como um aquecimento para o projeto “Ao Vivo Em Brasília”, lançado em 2019. Formado por modões clássicos e muita sofrência, como a estourada “Áudio”, o DVD traz as participações de Marília Mendonça na faixa “Do Copo Eu Vim”, com mais de 75 milhões de acessos no YouTube, e de Zé Neto e Cristiano em “A Culpa é do Meu Grau”, que acumula mais de 97 milhões de visualizações na plataforma de vídeos.

SERVIÇO:

BELL MARQUES (BA) e DIEGO & VICTOR HUGO (MG)

The Best Summer Of Your Life

Data: 11 de janeiro, sábado, às 21 horas

Local: Multiplace Mais (R. A, Lote 09, Meaípe, Guarapari, Espírito Santo)

Ingressos* (2º lote/meia): Front Stage a R$ 80 e Camarote 2 a R$ 110. Mesa para 4 pessoas (único): Bronze 1º lote a R$ 600, Prata 1º lote a R$ 700 e Ouro 2º lote a R$ 1.000

Meia-entrada solidária: Todos têm direito à meia ao levarem 2 quilos de alimento ou 1 agasalho ou 1 brinquedo em bom estado ou 1 lata de leite em pó ou fralda infantil ou geriátrica

Pontos de venda: Loja Bagaggio (shoppings Vitória, Praia da Costa e Boulevard Shopping Vila Velha), Loja Country Ville (Cariacica), Loja Kavera Story (Guarapari) e site https://www.ticketpremium.com.br/Site/Setores/246

Classificação etária: Para o evento, 16 anos. Menores de 14 e 15 somente com a presença dos responsáveis legais. Para o Club Maritmo, 18 anos

*Observação: valores sujeitos à taxa de conveniência. Valores poderão sofrer alterações de acordo com o lote vigente sem aviso prévio