Através do Banco Central, o Governo Federal anunciou nessa quinta-feira (13) a liquidação extrajudicial da Dacasa Financeira e da corretora de valores Uniletra. Ambas as empresas pertenciam ao Grupo Dadalto. O decreto foi feito no Diário Oficial da União.

O motivo da liquidação, de acordo com o decreto, foi o “risco anormal aos credores”: “Considerando a grave situação patrimonial, as graves violações às normas legais que disciplinam a atividade da instituição.”

A Dacasa está no mercado há 35 anos, com 49 lojas distribuídas nos estados Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Dessas lojas, 18 eram em território capixaba.

No início dessa tarde, o Grupo Dadalto se manifestou, informando que manterá as lojas da Dacasa Financeira funcionando para recebimento de boletos e novos empréstimos a serem concedidos pela Portocred. Entretanto, a nota não menciona se a Uniletra continuará a operar.