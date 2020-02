Dois irmãos são apontados como suspeitos de praticarem vários roubos e uma tentativa de latrocínio nos municípios de Guarapari e Cariacica. As investigações estão sendo conduzidas pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari.

Segundo o responsável pelo Deic, delegado Guilherme Eugênio, a Delegacia investiga uma série de roubos na região e uma tentativa de latrocínio, todos ocorridos em Guarapari. “Esses crimes tinham uma particularidade: descobrimos que os autores dos roubos foram oferecer os objetos roubados aos traficantes da região e, esses decidiram roubar os produtos dos autores. É que os traficantes entenderam que os ladrões vinham roubando no bairro, fato que viola as ‘leis do crime’”, detalhou.

Durante as investigações, os policiais chegaram até os irmãos de 21 e 19 anos, apontados como autores dos roubos. “Em julho do ano passado, os suspeitos estavam em um veículo roubado quando tentaram efetuar o roubo de uma moto em Cariacica e foram presos, em flagrante, por policiais militares. Eles foram encaminhados à delegacia e, a partir de então, passaram a ser apontados como os possíveis autores dos roubos”, informou.

Para praticarem os delitos, os irmãos utilizavam uma arma de fogo. “Conforme o que foi apurado, em junho eles roubaram uma motocicleta em São Gabriel. Eles efetuaram disparos de arma de fogo contra uma pessoa no meio da rua, após subtraírem o celular dela. Já no fim do mês, eles subtraíram o carro no qual foram presos por policiais militares no momento em que tentavam roubar outra motocicleta”, relatou o delegado.

Os irmãos responderão por cinco roubos duplamente majorados e uma tentativa de latrocínio. Os mandados de prisão foram cumpridos no Centro de Detenção Provisória de Vila Velha (CDPVV), onde eles permanecem à disposição da Justiça.