Sabe aquele frasco de vidro com tampa de plástico que muitas vezes vai parar no lixo? Ele pode ajudar a salvar vidas no Banco de Leite Humano do Hospital Estadual Infantil e Maternidade Dr. Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha. Qualquer pessoa pode fazer a doação desses potes que serão utilizados para armazenamento de leite materno destinado à alimentação de bebês prematuros ou de baixo peso internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin).

Para fazer a conservação do leite materno doado e facilitar o trabalho de descongelamento do leite, os frascos de vidros de tamanho médio ou pequeno, tipo os de café solúvel, são os ideais. Também não acumulam cheiro e nem resíduos com o uso da tampa de plástico. Todos os potes doados passam por um processo de higienização.

Devido à pasteurização, processo de esterilização que envolve altas temperaturas e resfriamento súbito, estes potes se desgastam facilmente e necessitam de reposição constante.

De acordo com a responsável técnica pelo Banco de Leite do Himaba, Angélica Carvalho, houve ainda um aumento no número de doadoras de leite. “A doação desses frascos é importante porque a gente entrega para as doadoras coletarem o leite para a gente pasteurizar no hospital e dar para os bebês da Utin. Com o aumento no número de doadoras, ficamos sem esses recipientes para armazenar o leite cru. O ideal é que esses potes tenham entre 200 e 400 ml para facilitar o descongelamento. Nós já fazemos a compra de frascos do mesmo perfil para a pasteurização, o que precisamos é para entregar para as doadoras fazem a coleta adequadamente”, explicou.

Para doar, basta ir até o hospital, localizado a Avenida Ministro Salgado Filho, 918, Cristóvão Colombo, em Vila Velha. O Banco de Leite do Himaba funciona todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados, sempre das 7h às 18h. O telefone de contato é o (27) 3636-3151.

O Himaba

Mantido pelo Governo do Estado, o Hospital Estadual Infantil e Maternidade Dr. Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, é administrado desde o dia 6 de novembro de 2019, pelo Instituto Gnosis, por meio de um contrato de gestão firmado com a Secretaria da Saúde (Sesa).