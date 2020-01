O verão já começou, e com ele uma infinidade de doenças que surgem nessa época do ano. É que com o calor, a desidratação principalmente das crianças e a gastroenterite são muito comuns, causando desconforto para toda a família.

Dr. Rogério Zanon, médico há 39 anos, orienta os moradores e turistas sobre a melhor alimentação e hidratação durante as altas temperaturas.

A alimentação saudável é a melhor opção para a época de verão. Segundo o médico, uma dieta mais leve, com alimentos de baixa caloria, como as frutas, verduras e legumes é sempre a melhor pedida.

Em Guarapari, é possível consumir o peixe, que se tratando de um alimento maravilhoso, é altamente nutritivo e leve. Isso não quer dizer que o churrasco é proibido, mas a carne vermelha em excesso, pode ser um problema.

A hidratação das crianças é a melhor forma de prevenir as doenças da estação. “Pais e mães, mantenha seu filho bem hidratado. Tem dois elementos para manter a boa hidratação. A principal delas é a água, e o segundo melhor de todos, a água de coco. Quem se hidrata bem, corre menos riscos”, esclarece Zanon.

E completa. “A criança tem capacidade muito grande de desenvolver uma desidratação de maneira aguda. E é perigoso. Se hidratando de maneira correta e ingerindo comidas mais leves, uma das doenças que também é possível evitar seria uma gastroenterite aguda, por exemplo”.

A gastroenterite é uma inflamação do trato gastrointestinal que afeta o estômago e o intestino delgado. Os sintomas mais comuns são diarreia, vômitos e dor abdominal. Outros possíveis sintomas incluem febre, falta de energia e desidratação. Geralmente os sintomas manifestam-se durante menos de duas semanas.

“A gente ouve de maneira erronia, as pessoas falando que está tendo um surto de virose, onde todo mundo está com caganeira em casa. Isso não é virose, é estar comendo errado. Misturar fritura, gordura, maionese, ketchup. São alimentos inadequados para se comer em abuso. Uma caganeira pode levar alguém a morte”, enfatiza o médico.

Dica de Saúde para se hidratar e comer bem no verão

1 – Se hidrate, tome água e água de coco

2 – Na praia, coloque frutas dentro do isopor para as crianças

3 – Frutas leves: banana prata, maçã, pera, goiaba, entre outras

4 – Leve suco para a praia também

5 – Consumir alimentos de ambulantes de confiança

Grande aliado do verão, são frutas, verduras, legumes, carne magra, peito de frango, peixe, e o liquido, melhor de todos.