Um dos principais financiadores de inovação no Espírito Santo, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), presidido por Munir Abud, tem apoiado cada vez mais o fomento do ecossistema. Ao final de 2021, o banco triplicou a disponibilidade de recursos para repasse com origem na Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), saltando de pouco mais de R$ 20 milhões para, aproximadamente, R$ 67 milhões. Dessa forma, as possibilidades de financiamentos são ampliadas e mais empresários podem recorrer ao financiamento.

A parceria

Em vigor há cerca de dez anos, a parceria tem gerado impacto significativo para os capixabas, visto que cada vez mais o mercado inovador no Espírito Santo amadurece. A triplicação de recursos passados para o Bandes é proveniente de um projeto da própria Finep, de expandir o crédito para todo o Brasil, visando a apoiar investimentos de empresas para introdução de novos produtos e serviços, além da implantação e melhoria de processos produtivos ou dos elementos de marketing e inovação organizacional.

Com os recursos, que abrangem três linhas de crédito, o banco pode acelerar mais empresas e impulsionar negócios capixabas, por meio de financiamento. “No Espírito Santo, o Bandes é o agente credenciado a repassar recursos Finep, um produto com taxas e condições favoráveis para as empresas que operam com inovação. Isso significa inovação em produtos e processos, e no organizacional ou até mesmo no marketing. A grande vantagem está na taxa de juros atrativa. São linhas pensadas justamente para o incentivo e o fomento da área de inovação, produtos indexados à TJLP [Taxa de Juros de Longo Prazo]”, destacou o gerente de Negócios exclusivo do segmento, Arthur Souza.

Além disso, por meio do recurso à inovação, com juros e condições oportunos, é possível proporcionar maior competitividade para as empresas capixabas. “Quando nos referimos à competitividade, falamos, por exemplo, de uma indústria que pode fazer investimentos para reduzir os custos de produção, melhorar seus produtos, ou até mesmo implantar sistemas que melhorem a organização como um todo. Esse ganho de competitividade melhora o resultado das empresas, sem dúvidas”, acrescentou o gerente do Bandes.

Como acessar

Para acessar o crédito, Arthur Souza informou que a empresa interessada deve ter demanda de investimento em algum dos tipos de inovação previstos. Ou seja, aquisição de máquinas, treinamentos, consultorias, implantação de sistema, entre outros. São várias as possibilidades para o apoio do empresariado capixaba, no âmbito Finep. Todas elas podem ser consultadas, acessando www.bandes.com.br/inovacao.

“As linhas da Finep dispõem de vantagens competitivas consideráveis. Os destaques estão nas baixas taxas, carências e prazos de amortização alongados, disponíveis para as MPEs com receitas de até R$ 90 milhões. Ao acessar a linha pelo site do Bandes, o empreendedor logo em seguida será atendido pelos nossos gerentes de Negócio, que darão todas as orientações para o financiamento. Apoiar o desenvolvimento com sustentabilidade e inovação é promover a competitividade do setor produtivo capixaba e fortalecer a retomada econômica do nosso Estado”, ressaltou o diretor de Negócios do banco, Marcos Kneip Navarro.

Conheça as linhas e descubra a mais adequada

O diretor-presidente do banco capixaba, Munir Abud de Oliveira, explicou que o conceito de inovação envolve a exploração bem-sucedida de novas ideias, que aproveitam oportunidades e criam novas tendências. “No ambiente de negócios capixaba, o Bandes é um dos principais incentivadores, disponibilizando apoio em duas frentes: pelas linhas Finep e pelos Fundos de Investimentos em Participações (FIPs). As empresas podem contar com recursos e soluções financeiras que apoiam projetos de maior valor agregado. Assim, o banco cumpre seu papel de agente de desenvolvimento e amplia a competitividade empresarial nos âmbitos regional e nacional”, acrescentou.

Finep Inovacred para empreendimentos em desenvolvimento de novos produtos, serviços e até mesmo aprimoramento de atividades já existentes. Essa linha pode ser vantajosa. Empresas ou pessoas jurídicas com fins lucrativos são o público-alvo desse tipo de financiamento, sendo o critério principal a renda bruta anual com valor máximo de R$ 90 milhões. Saiba mais: link.

Finep Inovacred Expresso: micro, pequenas e médias empresas com histórico de inovação podem recorrer a esta linha, que busca facilitar o acesso ao crédito para os empreendedores. O público atendido são empresas e pessoas jurídicas com fins lucrativos e com receita operacional bruta anual de até R$ 16 milhões, e empresas e pessoas jurídicas do direito privado com receita operacional bruta anual entre R$ 16 milhões e R$ 90 milhões. Saiba mais: link

Finep Saúde: nesta linha, são definidas linhas de prioridade para a operação, organizadas por áreas. São elas: Biofármacos, Farmoquímicos e Medicamentos; Equipamentos, Materiais e Dispositivos Médicos; Telessaúde e Telemedicina; Medicina Regenerativa e outras áreas. Para cada linha temática, existem especificações do que pode ser atendido. Saiba mais: link