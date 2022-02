A Faculdade Pitágoras Guarapari, com o compromisso de auxiliar no aprimoramento profissional da população, anuncia a abertura da temporada de cursos gratuitos de férias. Entre os dias até o dia 17 fevereiro serão oferecidas 14 opções de cursos na unidade, nas áreas de psicologia, direito, engenharia, fisioterapia, enfermagem, farmácia, ciência da computação e administração. Os interessados em participar podem se inscrever acessando o formulário online ou pelo WhatsApp (27) 98182-0754.

As capacitações são 100% presenciais, respeitando os protocolos de prevenção à Covid-19. Além disso, todos os cursos têm emissão de certificado. Os interessados podem se inscrever em mais de um curso.

“Nós, enquanto instituição de ensino, visamos contribuir com a população de forma eficiente, por meio da oferta de temas relevantes e de caráter extracurricular que são importantes para o conhecimento profissional e o desenvolvimento de novas habilidades”, explica o diretor da faculdade, Edvar dos Reis.

Confira a relação dos cursos abaixo:

– Alienação Parental e Seus Efeitos Psicológicos

– Manejo do Desfibrilador Externo Automático na Parada Cardiorrespiratória

– Interpretação de Exames Laboratoriais

– Direito e Cinema

– Introdução a Psicanálise

– Como fazer concreto na obra?

– Preparo de Creme Hidratante

– AutoCad – minicurso básico

– Transtorno do espectro autista: da conceituação à intervenção

– Psicologia, Escuta e cuidado: por onde começar?

– Introdução à Administração

– Bioquímica: a ciência da vida

– Revitalização Corporal – Recuperando a pele no pós-sol

– Mercado de TI: Carreira e Oportunidades

Serviço:

Cursos de férias gratuitos

Data: de 8 a 17 de fevereiro

Local: Av. Governador, Rod. Jones dos Santos Neves, 1.000 – Lagoa Funda, Guarapari – ES, 29214-005.

Inscrições no link e pelo WhatsApp (27) 98182-0754.