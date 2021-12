Quem se atrapalhou nas contas terá mais uma chance de terminar o ano sem pendências financeiras. O Banestes vai oferecer descontos de até 100% em juros, correção e multas, durante o Feirão Recupere seu Crédito. O mutirão de renegociação de dívidas vai ocorrer entre 07 e 11 de dezembro, das 9h às 16h, na Galeria 23, no Parque Moscoso, em Vitória.

Os clientes do Banco terão a oportunidade de regularizar pendências com condições especiais, incluindo o alongamento do prazo da dívida. A campanha de recuperação de crédito é organizada pelas Câmaras de Dirigentes Lojistas (CDLs) de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica.

Durante o feirão, poderão ser renegociados todos os produtos disponibilizados pelo Banestes, como contratos de antecipação de Imposto de Renda, crédito pessoal, microcrédito, antecipação do 13º salário, cheque especial e cartão de crédito. O valor das dívidas é limitado a R$ 500 mil para clientes pessoa física (PF) e R$ 1 milhão para clientes pessoa jurídica (PJ). Nos dois casos, o atraso deve superior a 60 dias.

Ao realizar a negociação, os consumidores poderão obter descontos de até 100% sobre juros, correção e multas, além de maior prazo para pagamento, com possibilidade de parcelamento em até 99 meses.

O superintendente de Crédito do Banestes, Leonardo de Oliveira Boa, disse que o cliente que está inadimplente deve aproveitar essa oportunidade. Ele ressalta que o Banco pode propor novo parcelamento ou alongamento da dívida, sempre analisando o comprometimento da renda do cliente, de forma que ele consiga pagá-la.

“O feirão da CDL é uma das principais ações que temos no Estado de incentivo à renegociação de dívidas. É uma oportunidade ímpar para os clientes fecharem o ano sem pendências e recuperarem seu poder de compra. O Banestes estará no feirão com descontos ainda melhores”, frisou Boa.

Para efetivar a negociação, os interessados devem comparecer ao local do evento com documento pessoal com foto e, se possível, comprovante de renda, que pode auxiliar na negociação. No mutirão, serão disponibilizados 10 pontos de atendimento e todos os clientes que estiverem com senha serão atendidos. As senhas serão distribuídas das 9h às 16h.