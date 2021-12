Está tramitando na Câmara Municipal de Guarapari desde o mês passado o Projeto de Lei nº 198/2021, de autoria do vereador Fábio Veterinário (PSB), que dispõe sobre a definição de um único dia oficial para as comemorações alusivas às datas de fundação e emancipação do município. Com o aval do plenário, a proposição seguirá tramitando regimentalmente, devendo entrar em pauta, em primeira discussão, nas próximas sessões legislativas.

O vereador Fábio Veterinário propõe que seja definido, como a data oficial fundação de Guarapari, o dia 19 de setembro, feriado que deverá ser divulgado e comemorado de forma unificada, juntamente com o dia da emancipação política do município. “Como não existe nenhum documento que comprove, oficialmente, o dia e nem o mês exato em que ocorreu a fundação da cidade, estamos propondo que a fundação e a emancipação de Guarapari sejam comemoradas na mesma data”, explicou ele.

Segundo o vereador, a primeira citação histórica sobre a fundação da cidade foi feita no ano de 1555, ainda na época em Guarapari era apenas uma pequena Vila. “Mas esta citação não informa o dia e nem o mês da fundação da cidade, que foi atribuída ao Padre Francisco Pires, através de uma carta ao Padre Manuel da Nóbrega. Já no ano de 1580, Fernão Vaz Dourado também citou a Aldeia de Guarapari em uma carta geográfica, mas não mencionou nada sobre a data de sua fundação”, disse o vereador Fábio.

E ele finalizou: “Tendo em vista que Guarapari foi fundada há 466 anos (ou seja, em 1555) e que, atualmente, esta data não é comemorada como sendo a da fundação de nossa cidade, identificamos a necessidade de definir uma única data para os festejos, ao invés de instituir uma outra data festiva e um outro feriado, para comemorar a fundação da cidade. Feriado é sinônimo de possíveis prejuízos financeiros para empresários e comerciantes. Por isso, para evitarmos protestos e reclamações, proponho que a data da emancipação política de Guarapari, em 19 de setembro, seja também a data escolhida para comemorarmos a fundação da cidade”, salientou ele.

Clique aqui para conferir o projeto na íntegra.