O concurso público que vai preencher 14 vagas para o cargo de consultor do Tesouro Estadual, da Secretaria da Fazenda (Sefaz), entrou na última semana de inscrições. O prazo para os interessados se candidatarem termina na próxima sexta-feira (10). As inscrições devem ser feitas pelo site da Fundação Getúlio Vargas, empresa organizadora do concurso, no endereço conhecimento.fgv.br/concursos/sefazes22.

O certame prevê dez vagas para os profissionais com formação em Ciências Econômicas e outras quatro vagas para a área de Ciências Contábeis. Além disso, está prevista a formação de cadastro de reserva com 100 vagas (sendo 50 para cada área). No início de carreira, os salários começam com R$ 9,5 mil e podem chegar a R$ 19,3 mil no final da carreira.

Em cumprimento à Lei Estadual nº 11.094/2020, o concurso também reserva três vagas exclusivas para negros (sendo duas na área de Ciências Econômicas e uma em Ciências Contábeis). Além disso, haverá uma vaga exclusiva para pessoa com deficiência, em conformidade com a Lei Estadual nº 7.050/2002.

“Esse concurso representa uma excelente oportunidade para profissionais engajados com a transformação dos serviços públicos. O trabalho dos consultores do Tesouro interfere diretamente nas finanças públicas estaduais, permitindo viabilizar recursos para financiar programas e implementar políticas públicas em benefício da comunidade”, comentou o consultor do Tesouro Estadual e presidente da Comissão do Concurso Público, Eduardo Araujo.

O secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, disse que, aliada a outras medidas que vêm sendo aplicadas desde o início da gestão, a recomposição do quadro de pessoal é uma importante ação para garantir as muitas entregas que vêm sendo feitas pelo Governo à população capixaba. “Dentro dos limites orçamentários, estamos promovendo essa recomposição em áreas estratégicas, por meio de concursos”, explicou.