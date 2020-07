Mesmo com todas as instabilidades políticas, como as investigações do seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, a demissão de diversos ministros e a crise sanitária, Jair Bolsonaro se mantém favorito em todos os cenários apresentados pela última pesquisa eleitoral sobre as próximas eleições.

Paraná Pesquisas. Em estudo realizado pelo instituto Paraná Pesquisas, o atual presidente ganha de candidatos como Lula, Haddad, Ciro, João Dória e até mesmo o ex-ministro Sérgio Moro, que é estipulado como seu principal adversário na corrida pelo Planalto.

Liderança. De acordo com os cenários apresentados pelo instituto, Bolsonaro aparece com 29 pontos, 12 a mais que Moro, que apresenta 17,1. Em um cenário com Lula, Bolsonaro aparece com apenas 6 pontos de vantagem, com 27,5 contra 21,9 do ex-presidente do PT.

Nos cenários de segundo turno, o atual presidente tem vantagens sobre todos os candidatos, mas ainda é ameaçado por Moro e Lula, ambos têm 9 pontos a menos que Bolsonaro.

Sucesso. Segundo alguns especialistas, o sucesso de Jair Bolsonaro nas pesquisas é explicado pelo êxito do auxílio emergencial, que está segurando o bolso do cidadão, e pelo distanciamento das brigas que eram compradas diariamente contra o Congresso Nacional e principalmente contra o Supremo Tribunal Federal, que está conduzindo o inquérito das Fake News que tem como os mais investigados os apoiadores do presidente.

Aprovação. O apoio ao atual governo cresceu, 34,3% da população diz que Bolsonaro está governando de maneira boa ou ótima, a desaprovação caiu, 38% diz que ele governa de maneira ruim ou péssima e 2% não opinaram. A aprovação do presidente está em 47,1% e a desaprovação em 48,1%, 4,8% não opinaram.

A aprovação de Bolsonaro é maior nas regiões Norte e Centro-Oeste: 53,6%, seguidas do Sul com 49,7%. A desaprovação é liderada pelo Nordeste: 56,8% e pelo Sudeste: 45,9%.

Confira a pesquisa na íntegra clicando aqui paranapesquisa-jul-2020 – Bolsonaro

Por João Pedro Barbosa, estagiário.