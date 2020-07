De acordo com informações divulgadas pela prefeitura de Guarapari, desde sua inauguração, no dia 11 de junho, a farmácia da Unidade de Pronto Atendimento de Guarapari (UPA) já realizou 4.282 atendimentos. A prefeitura afirma que a farmácia funciona 24h e os pacientes da Upa recebem a medicação para continuar o tratamento em casa.

“Antes, quando a pessoa era atendida na UPA, ela recebia a receita e tinha que buscar o medicamento em uma farmácia municipal. No final de semana, era preciso esperar até segunda-feira para pegar o remédio. Agora, o paciente já sai com o medicamento da UPA, independente do dia”, disse a Secretária de Saúde, Alessandra Albani em matéria publicada no site da prefeitura.

Para o farmacêutico do município, Marcos Vinícius Lacerda de Oliveira, os números são muito positivos. “Esses números mostram que o nosso objetivo, de fazer com que as pessoas prossigam o tratamento imediatamente após a alta, tem sido alcançado”, disse Marcos no site.

Ainda de acordo com a prefeitura, Marcos explicou ainda que o índice de cobertura de medicamentos na farmácia é de 91%, um número considerado muito positivo, uma vez que os outros 9% são medicamentos novos que entraram recentemente na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (Remume) e outros que estão com falta de matéria prima para produção no país.

“Esses novos medicamentos, que entraram para a Remume recentemente, já estão sendo adquiridos pelo município. Foi realizada a licitação e em breve serão realizadas as atas de compra”, finalizou o farmacêutico.