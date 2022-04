“O Braille permite que todos tenham acesso a um sistema de leitura e escrita, independente da condição social”, explicou a professora Márcia Geni, especializada em deficiência visual. “Hoje muitos utilizam recursos tecnológicos, como leitores de tela, só que nem todos tem acesso a essa tecnologia. Por isso, a necessidade de continuarmos com o ensino do Braille”, complementou.

O processo de alfabetização da criança começa cedo e requer o desenvolvimento de uma série de habilidades específicas, como orientação espacial, domínio da lateralidade, coordenação motora fina e percepção tátil. São várias etapas a serem cumpridas para amenizar qualquer dificuldade no aprendizado do Braille, porque ter domínio desta ferramenta vai para além da inclusão. “Esse é o recurso que dá acessibilidade, que permite que a pessoa tenha autonomia no acesso à leitura e escrita”, disse Márcia.

Este ano, a rede municipal de Vila Velha tem 50 alunos com deficiência visual matriculados. Ou seja, alunos cegos ou com baixa visão. O sistema Braille é ensinado para aqueles que são cegos ou os que tem um grau elevado de baixa visão. E são 24 professores especializados em deficiência visual no município para auxiliar esses estudantes.

Todos os alunos com deficiência visual recebem o Atendimento Educacional Especializado. No turno de matrícula, o aluno fica em sala de aula e é acompanhado pelo professor especializado, que garante acessibilidade às atividades que são passadas para a turma, como ampliação das letras ou adaptação para o Braille.

O estudante também recebe atendimento especializado durante o contra turno, na Sala de Recursos Multifuncionais. Este momento tem o intuito de complementar e/ou suplementar o processo de escolarização, construindo caminhos alternativos para o ensino.

São mais de 50 salas de recursos multifuncionais espalhadas pelas cinco regiões da cidade. Além disso, o município conta com 6 escolas referência no atendimento educacional especializado para alunos com deficiência visual. São elas a UMEF Irmã Feliciana Garcia, localizada na Região I; UMEF Diretora Zdmea Carmargo Damasceno e UMEF Reverendo Antônio da Silva Cosmo, ambas localizadas na região II; UMEF Saturnino Rangel Mauro, localizada na região III; UMEF Pedro Herkenhoff, localizada na região IV; e UMEF Governador Christiano Dias Lopes Filho, localizada na região V.

Além disso, a Secretaria Municipal de Educação conta com o Núcleo de Educação Especial, responsável pelas demandas dos alunos e professores público-alvo da Educação Especial. Na área especializada da Deficiência Visual, existem duas assessoras responsáveis pela área.