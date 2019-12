Durante sessão extraordinária realizada na manhã de ontem (30) na Câmara de Guarapari, que foi a última sessão do ano, para aprovação de vários projetos de leis e indicações, o vereador Dr. Rogério Zanon (PSB), aproveitou sua fala para criticar a gestão do prefeito Edson Magalhães (PSDB) e também para dizer que não existe possível aproximação entre o prefeito e o governador Renato Casagrande, que é do partido do vereador, conforme foi publicado pelo Portal 27. Confira.