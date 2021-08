Imagine só apreciar as belezas naturais de Vitória e conhecer os principais pontos turísticos sem precisar descer do ônibus? Isso é possível. Com a retomada dos passeios do “Capixaba Bustour”, moradores e turistas podem conhecer monumentos e contemplar paisagens incríveis em um giro rápido pela cidade. E o melhor: com o ônibus panorâmico, dá para ver tudo no conforto da poltrona.

A empresária Beatriz Rasseli, que é moradora de Vitória, fez o passeio e achou a ideia maravilhosa. “Podemos ver a cidade de vários ângulos. Foi durante o passeio que eu pude conhecer o Espaço Baleia Jubarte, na Enseada do Suá. Eu trabalho muito, fico ocupada e quase não tenho tempo para conhecer esses locais”.

Já Elan Costa, que é do município de Castelo, no sul do Estado, disse que ficou encantado com tudo o que viu por aqui. “O passeio foi uma experiência incrível, que nos proporcionou conhecer, ainda mais de perto, as belezas e os encantos de Vitória. É ótimo para quem quer conhecer a capital, mas tem pouco tempo para ficar na cidade”.

Retomada

As atividades foram retomadas há pouco mais de um mês, com a adoção de todos os protocolos de biossegurança. É o que explica o empresário Gustavo André Queiroz Alves, da empresa Capixaba Turismo Receptivo, que faz a operação do passeio.

“Todas as medidas de segurança estão sendo seguidas. Antes do embarque, aferimos a temperatura dos passageiros, exigimos o uso de máscara de proteção e reforçamos a necessidade de higienizar as mãos com álcool em gel e de manter o distanciamento social”, lembrou.

De acordo com a diretora de Turismo da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), Luzia Toledo, o retorno dos passeios de ônibus representa a retomada das atividades turísticas na cidade. “Nossa Ilha é encantadora, é um verdadeiro convite aos turistas, moradores de Vitória e de outras cidades do Estado. Em função da pandemia, o turismo foi fortemente afetado, e nosso objetivo é retomar as atividades, garantindo saúde e segurança para todos. Os passeios do Capixaba Bustour representam esse pontapé inicial”, afirmou a diretora.

Vem conhecer Vitória

Quem faz o passeio pode apreciar a cidade de ângulos bem diferentes. O trajeto inclui os principais pontos turísticos de Vitória, como o Tamar, onde o turista pode ver as enormes tartarugas marinhas bem de perto, o Espaço Baleia Jubarte, a grandeza da Terceira Ponte, um dos principais cartões-postais do Espírito Santo, e o Centro Histórico, que possui monumentos que marcam o início da construção da capital e da história do povo capixaba.

Os passageiros contam com as orientações de um guia turístico, que apresenta informações e fatos relevantes sobre cada trecho do passeio. É um passeio irresistível!

Serviço

Capixaba Bustour

Ingressos: a partir de R$ 50

Vendas: site capixabaturismo.com.br

Funcionamento: aos sábados e domingos das 9h às 17h.

Ponto de partida: quiosque K1, próximo ao píer de Iemanjá, na Praia de Camburi

Informações: (27) 3325-2000 e (27) 99606-3500