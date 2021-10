Nesta semana, um cachorro do mato teve uma nova chance na natureza. O animal, depois de passar por tratamento após ser atacado por cães domésticos, foi solto novamente no Parque Estadual Paulo Cesar Vinha (PEPCV), em Guarapari, no mesmo local onde havia sido resgatado. O cachorro do mato ficou por 50 dias em tratamento e reabilitação no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras), do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).

“O animal chegou caquético, muito desidratado e debilitado, além de ter extensas feridas da escápula até a ponta do membro e miíase, a popular bicheira. Ele recebeu tratamento, suporte, dieta adequada para ganho de peso e fez tratamento com laserterapia até cicatrização das lesões”, explicou Renata Hurtado, médica-veterinária do Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram), instituição que operacionaliza o Cetras do Iema.

O tratamento com laser foi feito graças a uma parceria com a empresa Ecco Vet, que emprestou o aparelho. “Além da laserterapia, o cachorro do mato fez exames radiográficos, de ultrassom e hematológicos para definirmos o melhor tratamento. Quando todos os parâmetros se deram dentro da normalidade, comportamento normal, peso adequado e feridas totalmente cicatrizadas, ele foi solto”, disse Renata Hurtado.

“Aqui no PEPCV é muito comum ter cachorros do mato. Encontramos ele ferido e acuado perto da sede do Parque. Após a reabilitação, ele teve a oportunidade de voltar ao seu habitat natural”, contou Joseany Trabarch, gestora do PEPCV.

O ataque ao cachorro do mato serve também como um alerta para que os donos de animais domésticos, sobretudo, os cães que residem no entorno do Parque, mantenham os animais presos, para evitar que adentrem a área da Unidade de Conservação, o que pode causar ataques aos animais silvestres e propagação de doenças.