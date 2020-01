A equipe do Portal 27 recebeu um vídeo de um morador flagrando turistas passeando com cachorros na Praia do Morro em Guarapari. Os animais acabaram por defecar na areia da praia e o morador registrou o acontecimento. O vídeo foi postado na fanpage do Portal 27. Na postagem, muitos defenderam a turista que levou os cães à areia da praia, outros repudiaram a atitude e consideraram anti-higiênica.

A Lei Municipal Nº 3804/2014 prevê, em seu art.17, §2° que “É expressamente proibida a presença de cães e gatos, a qualquer título, nas faixas de praias existentes dentro dos limites territoriais do Município, assim como de caixas de areia de acesso ao público”.

Quando questionada sobre o assunto, a Prefeitura de Guarapari ressaltou que o município recolhe os animais de rua para castração, afim de diminuir a população de animais na rua. Já foram recolhidos vários animais nas praias do município para castração. “Quanto aos proprietários é de responsabilidade dos mesmos a condução dos animais, sendo expressamente proibido a sua permanência na praia”, concluiu a Prefeitura, em nota.