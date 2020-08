A Câmara Municipal de Guarapari dou R$ 100 mil para prefeitura comprar cestas básicas para ambulantes, quiosqueiros e trabalhadores do transporte escolar do município. A doação foi realizada nesta sexta-feira (14) durante a reinauguração do plenário Emerson de Abreu Sodré.

O plenário passou por uma reforma e está acessível para as pessoas com deficiências e confortável para os vereadores e a população. A taquigrafia ganhou uma nova sala e a imprensa passa a contar com um espaço especial para acompanhar as sessões e uma sala de entrevistas que é decorada com uma linda foto do canal de Guarapari cedida pelo fotógrafo da cidade, Marcelo Moryan.

Além disso, foram adquiridos novos móveis, realizada a climatização geral da Câmara e inovações tecnológicas que possibilitaram a virtualização dos processos.

Mesmo tendo realizado a reforma, que era um antigo anseio da população e dos parlamentares, a atual gestão da Casa de Leis conseguiu economizar e isso possibilitou a doação do recurso. No ano passado, a Câmara também fez uma doação de R$ 25 mil para que a prefeitura comprasse aparelhos de ar condicionado para UPA.

O presidente da Câmara, vereador Enis Gordin (PSB), lembrou que a Câmara aprovou um Projeto de Lei de sua autoria que autorizava o município a conceder um auxílio de R$ 200 e cestas básicas para as três categorias, porém, o prefeito vetou o projeto.

“Infelizmente, devido a pandemia, os quiosqueiros, os ambulantes e os trabalhadores das vans escolares não estão podendo trabalhar. Esses pais e mães de família estão sofrendo por não poder sustentar suas famílias. Então como o prefeito vetou o projeto, nós vereadores decidimos em conjunto realizar essa doação para ajudar esses trabalhadores nesse momento de dificuldade”, explicou Enis.