A prefeitura de Guarapari começa hoje (10), a primeira fase da Campanha Nacional de Vacinação Contra o Sarampo. O alvo da campanha de imunização são crianças a partir dos cinco anos e jovens até 19 anos, que nunca tomaram nenhuma dose, que têm registrado apenas uma, perderam o cartão ou não lembram se estão com esquema vacinal completo.

A imunização estará disponível das 7h às 14h, em todas as unidades de saúde que possuem sala de vacinação. No dia 15 de fevereiro, acontece o Dia “D” da campanha, com as unidades Centro Municipal de Saúde, Roberto Calmon, Caic e Setiba funcionando das 8h às 16h.