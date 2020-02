O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou, nesta sexta-feira (07), o investimento de R$ 460 milhões em melhorias de rodovias e escolas das regiões atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana-MG. A apresentação dos projetos foi realizada durante a 45ª reunião do Comitê Interfederativo (CIF) do Rio Doce, em Minas Gerais.

Os recursos vão ser disponibilizados pela Fundação Renova a título de compensação e reparação pelo desastre ocorrido em novembro de 2015. Os recursos vão ser divididos em R$ 365 milhões para rodovias estaduais, R$ 92 milhões para escolas e mais R$ 3 milhões para o programa Residentes.

Em transmissão ao vivo pelas suas redes sociais, o governador Casagrande apontou as melhorias que serão realizadas no Espírito Santo:

“Tivemos uma conquista importante no CIF para a reparação dos danos sociais e ambientais, além de ser uma compensação para que as comunidades atingidas possam encontrar caminhos para ter renda e sobreviver. A pavimentação das rodovias ES-440, ES-010 e ES-248 ajudará o turismo e a pesca. Os recursos serão repassados ao Governo do Estado que fará as obras através do DER (Departamento de Edificações e Rodovias). São investimentos importantes para viabilizar a região. Estamos lutando para que as comunidades tenham meios de sobrevivência. Também foram aprovados a construção, reforma e compra de equipamentos de informáticas para escolas dos municípios da região atingida”, destacou Casagrande.

Os municípios capixabas que serão beneficiados são: Marilândia, Baixo Guandu, Colatina, Linhares, Aracruz, São Mateus, Conceição da Barra, Fundão, Serra e Sooretama.

O Estado de Minas Gerais foi contemplado com R$ 516 milhões para reparos dos danos sociais e ambientais.