Na última sexta-feira (07), o Deputado Federal Sérgio Vidigal (PDT-ES) visitou o Hospital Materno Infantil Francisco de Assis, HIFA Guarapari para oficializar a destinação de R$300 mil reais através de uma emenda federal. A verba será conduzida através da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e a expectativa é que seja liberada até o fim do primeiro semestre deste ano.

De acordo com Vidigal, o Sistema Único de Saúde é fundamental para boa parte da população e exige o máximo de esforço para mantê-lo funcionando. Ele destacou a importância das parcerias com instituições como o HIFA, já que apenas sob o comando do setor público não é suficiente. “O HIFA é um sinônimo de qualidade e eficiência na aplicação do dinheiro público. O paciente que chega aqui percebe um ambiente de muita harmonia e, quando passa pela porta, encontra algo ainda melhor, a equipe médica e todos os profissionais preocupados com o cidadão e com resultados de qualidade, só tenho elogios à gestão do hospital”, completou.

R$ 400 mil. O destino da emenda foi uma indicação da colega de partido e vereadora de Guarapari, Rosângela Loyola (PDT). Durante a visita, o deputado se comprometeu a destinar mais R$100 mil, totalizando então R$400 mil. Na ocasião, a gerente administrativa do HIFA Guarapari, Walkyria Procópio, agradeceu a iniciativa dos parlamentares e ressaltou a necessidade de verbas como essa. “Esse recurso é muito importante, considerando que o nosso hospital é uma instituição filantrópica, 100% SUS. Verbas desse tipo vêm para auxiliar no custo excedente que temos no atendimento. Somos referência no município e para quem visita a cidade”, finalizou.