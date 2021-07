Em memória do surfista e fundador da SDC Robson Baião, acontecerá no dia 25 de julho na Praia do Morro em Guarapari a 1a Etapa do Circuito Profissional da Superliga de Surf capixaba.

O SDC – Surfistas de Cristo Surf Pro marca o retorno do projeto idealizado pelo Pastor e grande surfista capixaba, Robson Baião, que deixa seu legado para nossa comunidade. Quem esteve presente na conversa sobre o campeonato foi o presidente da Câmara Municipal de Guarapari, Wendel Lima que ressaltou a importância do evento.

“Esse evento tem muita importância pois faz uma homenagem e mantém viva a memória de uma figura importante de nossa cidade, que foi o Baião. A Câmara e eu particularmente, apoiamos a promoção da saúde e da qualidade de vida, através de diversas praticas esportivas, tais como o surf”, explicou o presidente.

INSCRIÇÕES

Para realizar as inscrições os atletas devem entrar em contato com o número (27) 99830-0453

contato@superligasurf.com

No instagram @superligasur

O evento:

SDC PRO GUARAPARI 2021

EM MEMÓRIA DE ROBSON BAIÃO

Apresentamos o retorno do projeto:

ETAPA do PROFISSIONAL válido pelo RANKING da SUPERLIGA DE SURF CAPIXABA – SLS.

• 10 MIL EM PREMIAÇÕES

• 5 MIL REAIS EM DINHEIRO PRO

• 02 Pranchas

• Blocos

• Skate

• Kits + Troféus

CATEGORIAS:

• PROFISSIONAL

• MASTER

• OPEN

• FEMININO

• SUB 12

25 DE JULHO | DOMINGO | PRAIA DO MORRO