Após ficar de fora das eleições de 2020 para vereador, o ex-presidente da Câmara de Guarapari, José Raimundo Dantas, indicou seu filho Leonardo Dantas, que saiu vitorioso das urnas com 815 votos.

Leo, como é chamado, foi eleito aos 21 anos de idade, e é considerado não somente o mais jovem da próxima legislatura, mas pode ser o mais novo da história na Câmara. “O que ouço o tempo todo, é que sou o vereador mais novo eleito em Guarapari. Tenho orgulho disso, pois estou começando uma nova história”, declarou Leo.

O jovem disputou as eleições pela primeira vez, e disse que tem como exemplo seu pai, que já ocupou a cadeira na Casa de Leis por três mandatos, sendo que desses, ele foi eleito presidente em três oportunidades.

“Farei um mandato espelhado no meu pai. Ele foi um grande político. Tudo que aprendi, foi com ele. Estamos organizando junto com os eleitores, projetos e indicações que serão apresentados assim que os trabalhos começarem”, completa ele.