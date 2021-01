O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou o início da vacinação contra o novo Coronavírus (Covid-19) para esta segunda-feira (18), assim que as doses da vacina estiverem disponíveis. A previsão é de que a primeira dose da CoronaVac seja aplicada em profissional de saúde, às 17 horas, no Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, referência no tratamento de pacientes com a doença.

“É um dia histórico para todos nós. Estamos acompanhando o carregamento das vacinas nos cargueiros que irão para os Estados ainda hoje. Chegando no Espírito Santo, vamos iniciar imediatamente a imunização dos capixabas, seguindo o Plano Nacional de Imunização. Estamos preparados para iniciar a vacinação imediatamente”, afirmou o governador Casagrande.

Pela manhã, o governador participou do ato simbólico de entrega das doses da CoronaVac, realizado no Centro de Logística do Ministério da Saúde, no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo (SP). No evento, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, informou que as vacinas chegariam aos estados ainda nesta segunda.

Após o ato solene, Casagrande e os demais governadores visitaram a câmara fria onde estavam estocadas parte das vacinas. Em seguida, a comitiva foi até a base aérea, de onde partem os aviões cargueiros da Força Aérea Brasileira (FAB) com as doses do imunizante para os estados.

O Espírito Santo receberá inicialmente 95.440 doses da vacina do Instituto Butantan, que serão destinadas aos grupos prioritários de vacinação, de acordo com o Plano Nacional de Imunizações (PNI). O uso emergencial da CoronaVac foi aprovado nesse domingo (17) pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O público-alvo dessa primeira etapa da imunização contra a Covid-19 é formado por: trabalhadores da saúde da linha de frente no combate à doença; pessoas idosas residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas); pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência, residentes em Residências Inclusivas (institucionalizadas); e população indígena vivendo em terras indígenas.

