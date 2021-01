Como foi divulgado pelo Portal 27, nesta segunda-feira o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, confirmou que o início da vacinação será feito ainda hoje. Segundo ele, as vacinas irão chegar ao estado através de um navio cargueiro e, até às 17 horas, o primeiro capixaba será vacinado no Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves.

Devido a isso, o município de Guarapari já está realizando todas as medidas necessárias para garantir a campanha de imunização contra a covid-19 na cidade. Segundo informações da Prefeitura Municipal de Guarapari, a estrutura e o espaço adequado já estão prontos, e aguardam apenas o sinal do governo estadual para saber quantas doses irão receber.

Na primeira fase da vacinação, serão imunizados os idosos acima de 60 anos que vivem em instituições de longa permanência e os profissionais de saúde que atuam na linha de frente contra a covid-19.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), afirmou também que estuda a possibilidade de implementar um sistema de vacinação no formato Drive-Thru e procura uma forma de criar um aplicativo que permita fazer o agendamento online para tomar a vacina.

Confira a nota abaixo:

“A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Saúde (Semsa), está realizando todas as medidas necessárias para a campanha de vacinação contra o Covid-19. O município possui estrutura e espaço adequado para receber e armazenar as vacinas, entretanto, está aguardando a sinalização do Governo do Estado quanto ao quantitativo de doses que serão disponibilizadas para o município, para que possa finalizar todas as ações estratégicas da campanha e avaliar a quantidade de pessoas que serão vacinadas, dentro do público prioritário da primeira fase da campanha.

Neste primeiro momento, serão contemplados idosos acima de 60 anos que vivem em instituições de longa permanência e profissionais de saúde que estão na linha de frente em atendimentos da doença.

Em Guarapari serão criados pontos específicos para atender a população. Dependendo da quantidade de vacinas, o município estuda a possibilidade de criação do Drive-Thru. Em relação ao agendamento online, o município está providenciando para que a população possa contar com mais essa ferramenta tecnológica, para facilitar a logística da campanha.”