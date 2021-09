A TV Sudeste que por 15 anos trouxe uma programação variada dentro do canal 17 de uma operadora de canal cabo de Guarapari, realizou esta semana a sua transição definitiva para o online. A TV sai do sistema de TV a cabo e entra definitivamente na era da internet.

De acordo com o diretor Fabiano dos Santos, a transição foi pensada devido as novas demandas das atuais tecnologias, visando a audiência que migra cada vez mais para a web e para o streaming. A partir de agora todo o conteúdo da TV Sudeste estará disponível no site www.tvsudeste.com

“Estamos preparando nosso novo site e em breve todos poderão acessar, assistir, interagir e participar da nossa programação, da forma que sempre fizeram. Agora, com as novas tecnologias, não seremos mais limitados e as possibilidades são imensas. Nossos telespectadores e internautas podem esperar. Vem muita novidade por ai”, disse Fabiano.

O diretor explica que existem convites para voltar ao sistema de TV a cabo de outras operadoras da região, mas que no momento o foco é novo site, os canais de Youtube, Facebook e Instagram, além da parceria com o Portal 27. Fabiano ainda destacou : “ Foram 15 anos de muito aprendizado, crescimento pessoal e sobretudo profissional, temos uma gratidão imensa pelos parceiros que nos ajudaram durante esse tempo, e por todos os apresentadores e jornalistas que passaram por aqui, a minha palavra para tudo e por todos é gratidão.”

“Nós temos muito conteúdo, muitas produções e com essas diversas plataformas, nós vamos entregando essa programação para nossa audiência. Faremos tudo da melhor forma possível, sem limitações e direto no celular, computador, aplicativo e outras tecnologias, para o nosso público assistir quando e como quiser. Nosso slogan é “viva a liberdade” e nós estamos livres para criar o conteúdo dentro dessas novas possibilidades”, finalizou o diretor.