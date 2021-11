O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, recebeu o convite do príncipe Charles, herdeiro do trono da Inglaterra, para participar da SMI-Brasil Race to Zero Investment Forum, que acontece nesta quinta-feira (04), em Glasgow, na Escócia – onde acontece a 26° Conferência das Nações Unidas para a Mudança Climática (COP-26). O evento marca o início de uma cooperação mais ampla entre a Sustainable Markets Initiative (SMI) e o Brasil.



A entidade foi lançada pelo príncipe Charles no ano passado com foco em 10 pontos, que visam catalisar uma ação mais ousada e imaginativa na próxima década. Em carta enviada ao governador capixaba, o herdeiro do trono da Inglaterra destacou a liderança dos estados brasileiros na questão ambiental.

“Na corrida para a COP-26, observei a notável liderança dos estados brasileiros, cidades e empresas que se inscreveram na campanha Corrida para Zero (Race to Zero). Ao mesmo tempo, os investidores em todo o mundo estão cada vez mais se voltando para investimentos sustentáveis, direcionando o financiamento privado de forma a permitir a transição para um sistema de baixo carbono. Isso não é bom apenas para o planeta, é um bom negócio. Já se foram os dias em que se fazia um investimento sustentável significava assumir um risco financeiro – o inverso agora é frequentemente verdadeiro”, diz um dos trechos da carta.

Casagrande terá um momento de fala e vai apresentar ao príncipe Charles o modelo de governança do Consórcio Brasil Verde, do qual foi eleito o primeiro presidente e conta com a adesão de 22 governadores. O chefe do Executivo capixaba comentou a importância dessa agenda. “Falarei em nome dos governadores para apresentar a nossa proposta com o Consórcio Brasil Verde, pois o príncipe Charles é um militante nessa área ambiental. Vou também abordar o que estamos fazendo no Espírito Santo”, antecipou.