O Ministério da Saúde segue reforçando a estrutura do Sistema Único de Saúde (SUS) para enfrentamento da Covid-19 em todo o Brasil. Nesta quarta-feira (3), a pasta publicou duas portarias investindo mais R$ 947,8 mil para autorizar 66 novos leitos de suporte ventilatório pulmonar em nove estados brasileiros. As portarias estão disponíveis na edição de hoje do Diário Oficial da União e os valores serão repassados aos estados e municípios no mês de novembro.

Os leitos de suporte ventilatório pulmonar são destinados aos pacientes moderados e graves da Covid-19 que necessitam de suporte de oxigênio, mas que não evoluíram para insuficiência respiratória, ou seja, pacientes que não necessitam de cuidados médico-hospitalares mais complexos e nem intubação orotraqueal. A iniciativa contempla as populações do Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro.

O objetivo do Governo Federal é deixar a infraestrutura hospitalar cada vez mais preparada e pronta para receber pacientes que necessitarem dos cuidados médicos em decorrência do coronavírus, evitando superlotação em unidades de saúde e auxiliando para que os atendimentos ocorram com rapidez e qualidade, de forma integral e gratuita, pela rede pública de saúde.

As novas autorizações são em caráter excepcional e temporário. Os novos leitos de suporte ventilatório pulmonar foram autorizados para diferentes modalidades de unidades que realizam atendimentos de pacientes com Covid-19 – hospitais de grande e pequeno portes, hospitais de campanha, prontos-socorros e Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h). Essas autorizações ocorrem sob demanda dos estados, que têm autonomia para disponibilizar e financiar quantos leitos forem necessários, tanto os de UTI quanto os de suporte ventilatório pulmonar.