O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, viaja nesta sexta-feira (29) para a Escócia, no Reino Unido, onde participa da 26° Conferência das Nações Unidas para a Mudança Climática (COP-26), na cidade de Glasgow, entre os dias 31/10 e 5/11. O governador capixaba foi eleito, por unanimidade, presidente do Consórcio Brasil Verde, que já conta com 22 governadores e será oficializado no mês de novembro. Casagrande retorna ao Estado no próximo sábado (06).



Em solo escocês, Casagrande terá a missão de apresentar o modelo inédito de criação do Consórcio Brasil Verde. É a primeira vez que os entes subnacionais criam um consórcio nacional na área ambiental. Para Casagrande, a COP-26 é o momento de os entes subnacionais apresentarem ao mundo o consórcio, que é presidido pelo governador capixaba.

“A COP-26 será uma boa oportunidade para levarmos as ações que estamos fazendo aqui no Espírito Santo dentro do Programa Estadual de Mudanças Climáticas, mas especialmente, vou levar, enquanto presidente do Consórcio Brasil Verde, que é a coalizão dos Governadores pelo Clima, o nosso modelo de governança. Pela primeira vez, o Brasil tem uma organização dos entes subnacionais tratando de um tema importante e que vai permitir que possamos trabalhar para dentro dos nossos estados com ações que têm objetivo de reduzir as emissões, como obras de adaptações às mudanças climáticas e ações mais contundentes na área de prevenção”, destacou Casagrande.

O governador capixaba acredita que o Consórcio Brasil Verde possa ser um grande articulador para que os Estados alcancem as metas assumidas pelo País. “Ao mesmo tempo o consórcio será de grande articulação nacional e internacional para podermos ajudar o Brasil no alcance das metas que o Brasil irá assumir na Conferência das Partes, na Escócia. É papel dos Estados colaborarem no alcance das metas para gente poder trabalhar para dar sustentabilidade ao planeta. Vamos fazer muitos contatos e trocar experiências que irão ajudar nas nossas ações daqui para frente”, afirmou.