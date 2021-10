Neste final de semana e no feriado do Dia de Finados, na próxima terça-feira (02), o Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes), em Vitória, funcionará normalmente das 7h às 18h20. Isso porque, em feriados prolongados e finais de semanas, é possível haver um aumento de atendimentos de emergência e cirurgias que necessitam de transfusões de sangue nos hospitais do Estado.

A diretora geral do Hemoes, Marcela Murad, ressaltou que é fundamental manter os estoques de sangue em níveis seguros e, com isso, poder realizar os atendimentos, que só é possível por meio das doações. “É de suma importância manter o estoque de sangue em nível seguro para evitar o desabastecimento nos hospitais. Se o estoque estiver baixo, cirurgias podem ser canceladas e vidas podem ser perdidas”, enfatizou.

Marcela Murad explicou ainda que para manter o estoque de sangue em níveis satisfatórios são necessários de três mil a quatro mil doadores de sangue por mês. Aproximadamente, 130 doadores por dia. Ela informou também que, além das cirurgias, os pacientes em tratamento quimioterápico ou radioterápico necessitam de transfusões de sangue e de plaquetas regularmente.

“Doar sangue é um ato voluntário e de solidariedade para com o próximo. Neste feriado, vá ao Hemoes e faça sua doação para que muitas pessoas possam viver mais tempo e com qualidade de vida”, frisou.