As obras de recuperação e revitalização da praia de Meaípe, em Guarapari, receberam R$ 188,3 mil do Governo Federal. Os recursos, que estavam retidos no Ministério do Turismo, foram liberados a pedido do deputado federal Amaro Neto e já se encontram no caixa da prefeitura, responsável pela execução das obras.

“Buscamos a liberação urgente dos recursos pois sabemos da importância da conclusão dessa obra para atender a população, comerciantes e turistas que visitam Guarapari no verão”, explica Amaro.

No local está sendo construído um muro de contenção, para evitar que a erosão continue destruindo parte da orla. Também estão sendo construídos o calçadão e a rua de lazer.

De acordo com informações da prefeitura, as obras deverão ser entregues ainda no período do verão, quando a cidade espera receber cerca de 1,3 milhão de turistas.

**Com informações da assessoria de imprensa