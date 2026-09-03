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Inscrições para castração gratuita de pets em Guarapari terminam nesta sexta-feira

A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Gerência de Bem-Estar Animal, realiza uma nova etapa do programa de controle populacional e castração gratuita de cães e gatos. O mutirão ofertará 250 procedimentos cirúrgicos distribuídos entre os dias 8 e 12 de setembro, com limite de 50 atendimentos diários.

As inscrições ocorrem de forma online e permanecem abertas até esta sexta-feira (4), às 23h59, por meio do formulário oficial disponibilizado pela Gerência de Bem-Estar Animal.

Cronograma e Locais de Atendimento

As ações itinerantes priorizam os tutores residentes nos bairros contemplados e em suas respectivas regiões do entorno:

  • 8 e 9 de setembro (Segunda e Terça-feira):

    Local: Complexo Esportivo Maurice Santos — Bairro Muquiçaba (com prioridade para moradores locais e arredores).

  • 10, 11 e 12 de setembro (Quarta, Quinta e Sexta-feira):

    Local: Bairro Kubitschek — em frente ao campo do Independência Futebol Clube (com prioridade para a comunidade local e entorno).

Critérios de Seleção e Suporte Pós-Operatório

A médica-veterinária da Gerência de Bem-Estar Animal, Mariana da Mata, destaca que o preenchimento do formulário funciona como uma pré-inscrição e não assegura o atendimento imediato:

“É importante que o tutor entenda que fazer a inscrição não garante automaticamente a castração. A equipe vai analisar os cadastros e entrar em contato com os responsáveis pelos animais selecionados, informando a confirmação e o horário em que deverão comparecer para evitar filas e longas esperas”, pondera a veterinária.

Todos os animais operados receberão, sem custos adicionais, um kit pós-cirúrgico contendo a roupinha protetora e os medicamentos necessários para cobrir os cinco dias de recuperação pós-operatória.

Serviço Completo

ItemInformação
EventoMutirão de Castração Gratuita de Cães e Gatos
Total de Vagas250 vagas (50 por dia)
Prazo de InscriçãoAté sexta-feira (4 de setembro), às 23h59
Incentivo Pós-CirúrgicoKit de medicamentos para 5 dias + roupinha pós-operatória
Telefone de ContatoGerência de Bem-Estar Animal: (27) 99523-7194

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Espírito Santo, Geral, Guarapari

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