O final de semana do capixaba está com vários crimes. Alguns deles foram, uma chacina que aconteceu no bairro Darly Santos, onde cinco pessoas foram assassinadas e outras quatro ficaram feridas, depois de serem baleadas em uma chacina que aconteceu na tarde de hoje (16).

As vítimas estavam em um churrasco quando homens armados chegaram atirando na direção de todos. O motivo do crime seria disputa por terrenos na região.

Crianças. Outro crime que chamou atenção no Estado aconteceu em Braço do Rio, em Conceição da Barra, norte do Espírito Santo na madrugada deste sábado (16). Dois homens arrombaram a porta da frente da casa e efetuaram os disparos. As crianças, identificadas como Kamilly Santos Oliveira, de 8 anos, e Keyrrison Santos de Oliveira, de 10, dormiam em uma cama na sala quando o crime aconteceu.

A mãe de 31 anos, contou que ela e o marido, de 17 anos, pegaram as crianças no colo e foram a pé para o Pronto Atendimento de Braço do Rio. Segundo a polícia o crime pode ter relação com o tráfico de drogas.

O companheiro da mulher de 17 anos, identificou os suspeitos, que seriam moradores do bairro São Jorge. Segundo ele, o crime foi cometido após uma desavença. Ainda segundo informações da polícia, o caso pode ter relação com o tráfico de drogas, porque o homem já teve envolvimento com o crime.

Os corpos das crianças foram encaminhas ao Serviço Médico Legal de Linhares. O governador Renato Casagrande disse em suas redes sociais que os acusados de matar crianças a tiros no Norte do ES foram presos. “Crime bárbaro que tirou as vidas de duas crianças em Conceição da Barra mostra como algumas pessoas desprezam a vida”, disse Casagrande.

Segundo a polícia, os criminosos confundiram as crianças com a mãe e o padrasto. Mais informações sobre esses e outros crimes a qualquer momento em nosso site.