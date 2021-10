Há 84 anos, o Banestes está comprometido com o desenvolvimento sustentável do Espírito Santo, gerando valor à sociedade e colaborando com a democratização do crédito e a inclusão financeira local, além de estar presente em todos os 78 municípios capixabas. Como forma de celebrar o aniversário da instituição, comemorado nesta sexta-feira (15), o banco anunciou uma série de vantagens exclusivas para os clientes, no mês de outubro.

Os programas de pontos Smiles, TudoAzul e Latam Pass oferecerão bonificações nas transferências de pontos dos correntistas do Banestes. Além disso, serão ofertados descontos na contratação, renovação ou transferência de seguros e também descontos na contratação de seguro automóvel para clientes que contratarem a linha de financiamento de veículos Banestes. Também serão disponibilizadas condições especiais em algumas soluções de crédito do Banestes.

Dos dias 11 a 17 deste mês, os clientes que têm cartões Banestes Visa ou Banescard e que estejam cadastrados no Programa de Relacionamento dos Cartões Banestes poderão transferir pontos para o programa Smiles e receberão até 90% de pontos extras como bonificação. No programa Tudo Azul, de 18 a 21 de outubro, a transferência de pontos garante 100% de bônus para clientes que fazem parte do Clube TudoAzul e 84% de bonificação para clientes TudoAzul. Pelo programa Latam Pass, os clientes poderão receber até 84% de bônus na transferência de pontos entre os dias 26 e 31 de outubro. Em todos os casos, é necessário realizar o cadastro no hotsite da promoção e seguir o regulamento.

Em relação aos seguros, durante o mês de outubro, em caso de renovação ou de transferência, com classe 10 de bônus, do Seguro Auto Banestes, a Banestes Seguros vai cobrir o preço da concorrência. Toda contratação de Seguro Residencial (apólice) terá 10% de desconto. Além disso, veículos financiados pelo Banestes terão direito a 10% de desconto no seguro de automóvel, válido para Seguro Auto Banestes e Seguro AutoPop Banestes.

Para os clientes pessoa jurídica (PJ) do Banestes, durante o mês de outubro, serão ofertadas condições especiais na contratação da linha Crédito Verde, com taxas a partir de 0,95% ao mês e carência de até 180 dias. Além disso, haverá redução de taxas para Desconto de Títulos e Antecipação Banescard, além da isenção na tarifa de edição de contratos de câmbio com o banco BS2, parceiro do Banestes, e isenção de custo nas transferências para o BS2, para o curso de operações de importação/ financeiro venda.

Conheça as regras das promoções aéreas

Para participar, os clientes Banestes deverão ficar atentos às condições especiais e especificações de cada ação promocional das companhias aéreas.

Programa Smiles (da Companhia Gol Linhas Aéreas Inteligentes):

– Clientes Banestes assinantes Clube Smiles e/ou Clientes Diamante ganham 90% de bônus na transferência de pontos dos Programas de Relacionamento dos Cartões Banestes (Programa de Vantagens Banestes Visa ou do Programa de Fidelidade Banescard) para o Programa Smiles, do dia 11 ao dia 17 de outubro de 2021;

-Demais clientes Banestes ganham 50% de bônus na transferência de pontos dos Programas de Relacionamento dos Cartões Banestes (Programa de Vantagens Banestes Visa ou do Programa de Fidelidade Banescard) para o Programa Smiles, do dia 11 ao dia 17 de outubro de 2021;

– É necessário realizar o cadastro no hotsite da promoção: https://www.smiles.com.br/bancos-banestes-ate-90-11-10

– Bônus Limitado a 300.000 pontos por CPF ou Conta Família;

– Validade do bônus: 12 meses;

– A promoção não é cumulativa com outras promoções.

Programa TudoAzul (da Companhia Azul Linhas Aéreas):

Direcionado aos clientes do Banestes que também sejam clientes Tudo Azul ou Clube TudoAzul;

A promoção é válida somente durante o período de 18/10 a 21/10/2021;

Para garantir o bônus, o cliente deve se cadastrar na promoção antes de realizar a transferência de pontos;

100% de bônus para clientes que fazem parte do Clube TudoAzul;

84% de bonificação para clientes TudoAzul;

É necessário realizar o cadastro no hotsite da promoção: https://tudoazul.voeazul.com.br/web/azul/promocoes/promobanestes

A promoção não é cumulativa com outras promoções;

-Os pontos bônus terão validade de 02 (dois) anos;

A bonificação será creditada juntamente com os pontos transferidos.

Programa Latam Pass (da Companhia Aérea Latam):