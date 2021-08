Um homem de 24 anos está sendo procurado pela Polícia Civil, acusado de comandar o tráfico de drogas no bairro Perocão, em Guarapari. As informações são do site G1.

Nelson Trindade de Mattos Júnior está foragido desde o dia 4 de agosto, quando foi expedido um mandado de prisão preventiva contra ele. As investigações apontam que o suspeito montou uma espécie de “consórcio do tráfico”, fazendo parceria para a venda de drogas entre cidades da Grande Vitória.

Guarapari. Com o dinheiro do tráfico, Nelson sustentava uma “vida luxuosa” em Guarapari, de acordo com o delegado Guilherme Eugênio, chefe do Denarc da cidade. A casa em que Nelson morava em Guarapari tinha piscina e carros à disposição.

Parceria no crime. O sócio minoritário de Nelson na organização criminosa, Juliano Bermonte Gomes, de 25 anos, foi preso em flagrante em junho deste ano. Na casa dele, a Polícia apreendeu drogas, dinheiro e balança.

Investigação. Um áudio obtido pela Polícia Civil no celular de Juliano mostra que a dupla queria recrutar mulheres para vender drogas em Guarapari. “O negócio é você deixar aquelas meninas que tava lá mesmo, não precisa ficar nem as duas. Deixa uma só, chama menos atenção que homem”, dizia, em áudio.

Quem tiver informações sobre Nelson pode entrar em contato com a polícia por meio do disque-denúncia, no número 181.