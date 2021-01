De acordo com o o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), os primeiros dias do novo ano serão de muita chuva para algumas cidades capixabas.

De acordo com o Instituto, “o aumento de nuvens favorece a formação de áreas de instabilidade, com previsão de pancadas de chuva com trovoadas, a partir da tarde, na região Sul, no Sul Serrano e no município de Guarapari”.

Dia 01. Para a região metropolitana do Estado, o Incaper estima que a temperatura fique entre 22 e 34 graus. No Sul do Estado, a máxima fica entre 18 e 38 graus. Na região serrana capixaba, a variação da temperatura fica entre 16 e 33 graus. No Norte do Estado, entre 18 e 37 graus.

Dia 02. É estimado que, no segundo dia do ano, ocorram chuvas por todo o território capixaba. O Incaper afirma que as chuvas devam se iniciar à tarde.

Na região metropolitana, a temperatura mínima deve ser de 23 graus e a máxima, 33 graus. No Sul do Estado a variação de temperatura fica entre 19 e 36 graus. Na região Serrana, a temperatura varia entre 17 e 32 graus. No Norte do Estado, entre 19 graus e 37 graus.

Dia 03. No domingo, segundo o Incaper, “as condições instáveis permanecem e chove em alguns momentos do dia, com previsão de pancadas com trovoadas no período da tarde. As temperaturas seguem em declínio”.