Com 96,57% das urnas apuradas, Casagrande e Evair de Melo garantem vagas do Senado pelo ES

Com a apuração atingindo a marca de 96,57% das urnas apuradas no Espírito Santo, a disputa pelas duas vagas ao Senado Federal aponta para a liderança dos candidatos Renato Casagrande (PSB) e Evair de Melo (Republicanos).
Os dados parciais mostram uma disputa bastante acirrada ponto a ponto na preferência do eleitorado capixaba.
Tabela Parcial de Apuração
|Candidato
|Partido
|Votos
|Porcentagem
|José Renato Casagrande
|PSB
|954.247
|24,61%
|Evair Vieira de Melo
|Republicanos
|951.147
|24,53%
Para acompanhar a totalização oficial dos votos em tempo real, dados atualizados sobre a apuração estadual e relatórios detalhados por município, acesse o portal de divulgação de resultados do Tribunal Superior Eleitoral ou o portal do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo.