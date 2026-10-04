Com 96,57% das urnas apuradas, Casagrande e Evair de Melo garantem vagas do Senado pelo ES

Com a apuração atingindo a marca de 96,57% das urnas apuradas no Espírito Santo, a disputa pelas duas vagas ao Senado Federal aponta para a liderança dos candidatos Renato Casagrande (PSB) e Evair de Melo (Republicanos).

Os dados parciais mostram uma disputa bastante acirrada ponto a ponto na preferência do eleitorado capixaba.

Tabela Parcial de Apuração

Candidato Partido Votos Porcentagem José Renato Casagrande PSB 954.247 24,61% Evair Vieira de Melo Republicanos 951.147 24,53%

Para acompanhar a totalização oficial dos votos em tempo real, dados atualizados sobre a apuração estadual e relatórios detalhados por município, acesse o portal de divulgação de resultados do Tribunal Superior Eleitoral ou o portal do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo.