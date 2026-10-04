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Com 96,57% das urnas apuradas, Casagrande e Evair de Melo garantem vagas do Senado pelo ES

Com a apuração atingindo a marca de 96,57% das urnas apuradas no Espírito Santo, a disputa pelas duas vagas ao Senado Federal aponta para a liderança dos candidatos Renato Casagrande (PSB) e Evair de Melo (Republicanos).

Os dados parciais mostram uma disputa bastante acirrada ponto a ponto na preferência do eleitorado capixaba.

Tabela Parcial de Apuração

CandidatoPartidoVotosPorcentagem
José Renato CasagrandePSB954.24724,61%
Evair Vieira de MeloRepublicanos951.14724,53%

Para acompanhar a totalização oficial dos votos em tempo real, dados atualizados sobre a apuração estadual e relatórios detalhados por município, acesse o portal de divulgação de resultados do Tribunal Superior Eleitoral ou o portal do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo.

Arquivado em:

Destaque, Espírito Santo, Política

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