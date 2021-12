No último final de semana Anchieta foi destaque em diversas modalidades esportivas. Ciclismo, beach soccer, corrida, futebol e fisiculturismo garantiram a atletas anchietenses grandes conquistas em competições regionais, nacional e internacional.

No último domingo (05) as equipes Anchieta runners e Amarelinho’s runners estiveram representando o município em Iconha na 1°Corrida Superlog. Vários atletas subiram o pódio. Antônio Loyola, Edite Marques e Mônica Santos, se classificaram na geral, Claudinei Pereira foi destaque no segmento atleta de elite, garantindo o segundo lugar geral nos 9km.

15 atletas anchietenses que fazem parte do projeto social Missão Superar, idealizado pela Igreja Missão Anchieta, conquistaram um lugar no pódio na 14ª Copa Pepê Classic 5ª etapa estadual 2021, que ocorreu no último domingo em Guarapari. Entre os destaques, Vicenssa Ramos e Gabrielly Gomes que fazem parte do programa estadual de incentivo ao esporte de alto rendimento Bolsa Atleta. As aulas do projeto são ministradas pelo atleta Bernardo Rosa Lopes. Confira abaixo os demais classificados.

Também no fim de semana aconteceu em Buenos Aires (Argentina) o 46º Campeonato Sul Americano de fisiculturismo e fitness. Na competição, entre os brasileiros, na categoria Bodybuilder Sênior-85kg, o anchietense Fabiano Bope, teve uma excelente classificação, terminando a competição no Top 3 da América, trazendo a medalha de bronze para o município.

A atleta anchietense Ramiza Marchesi participou da Copa Internacional de Mountain Bike que foi realizada em Taubaté-SP. Ela disputou um lugar no pódio com as melhores ciclistas do país e garantiu o 2ª lugar da etapa e também a segunda colocação geral.

Vitória Costa, atleta representante de Anchieta, participou também no último domingo da etapa final do Campeonato Estadual de Ciclismo e obteve os seguintes resultados: 2º lugar-crono, 1º lugar-montanha, 2º lugar-resistência e 1º lugar-circuito. Com os excelentes resultados ela lidera o ranking na categoria Elite Feminina e é a campeã do Estadual de Ciclismo de Estrada-Elite Feminino.

O time sub 15 de Anchieta disputou no domingo o Campeonato Sulino Sub 15 com o time de Brasiléia e conseguiu a classificação para a grande final que irá ocorrer no dia 19, em Castelo.

E já no beach soccer o time de Anchieta foi campeão do Campeonato Nacional. Em um jogo emocionante e com excelente performance dos jogadores, o time anchietense venceu nas areias do Rio de Janeiro e trouxe o título inédito para a cidade.

4ª Copa Pepê Classic 5ª etapa estadual 2021

– Anna Júlia de Jesus Ribeiro – 2º lugar

– Camile Souza da Silva – 2º lugar

– Isadora Apoim de Oliveira- 6° lugar

– Jeann Karllos Ribeiro Tavares dos Santos – 6° lugar

– Júlia Karen Mello Souza – 2º lugar

– Lara Premoli Soares 4° lugar

– Luísa Apoim de Oliveira 4°lugar

– Maria Eduarda Santos do Nascimento – 5° lugar

– Maryanna Santos do Nascimento – 2º lugar

– Josimar Gabriel Nascimento da Silva – 3º lugar

– Igor Alcon Vilete Pereira – 3º lugar

– Iasmin Alcon Vilete Pereira – 5° lugar

– Felipe Sangali – 2° lugar

– Gabrielly Gomes – 2º lugar na categoria, 3º lugar absoluto

– Vicenssa Ramos – 1º lugar na categoria -2º lugar absoluto