O deputado federal Felipe Rigoni está de casa nova. O parlamentar capixaba assinou a ficha de filiação do seu mais novo partido: o União Brasil. Entre os presentes, participaram o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, o ex-ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos e a deputada Tabata Amaral.

“Hoje é um dia mais do que especial na minha vida. Estou me filiando em um novo partido, um partido que vai buscar construir o futuro, o diálogo, a inovação. Fiquei extremamente feliz pela presença de diversos companheiros de parlamento, da esquerda, direita e do centro”, disse Rigoni.

O secretário-executivo do União Brasil, ACM Neto falou sobre a filiação. “Rigoni é um namoro antigo do nosso partido. Tivemos diversas conversas até chegar aqui. Em

todas elas pude aprender alguma coisa diferente”, destacou.

Bancada capixaba presente. Os deputados federais Evair de Melo (PP), Neucimar Fraga (PSD), Josias Da Vitória (Cidadania) e o prefeito de Linhares, Guerino Zanon, estiveram no evento em demonstração de apoio ao deputado. “Rigoni parece ter mais 20 anos de vida pública, pela sua cautela, sua prudência e pela sua capacidade de convergência”, pontuou o líder da bancada, Da Vitória.

O União Brasil. Nascido da fusão entre Democratas e PSL, o União Brasil se tornou a maior sigla do país. Com propósito de construir um país do futuro e do diálogo, o partido tem conquistado a atenção de parlamentares por todo o Brasil.