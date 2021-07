O Curso Tático Municipal (CTM) formou, nesta quinta-feira (22), a primeira turma da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), que conta com 17 agentes da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) e quatro convidados da Guarda da Serra.

Grupo tático operacional. A Romu é um grupo tático operacional que vai dar apoio às equipes de prevenção, atuando no controle de distúrbios, na retomada de pontos críticos, em locais onde há maior incidência de crimes violentos e no combate à criminalidade.

“É um sonho para a Guarda Municipal de Vitória. A criação da Romu é uma das ações para a segurança da capital. É um grupo unido, que vai contribuir nas nossas atividades diárias. Agradeço ao prefeito Lorenzo Pazolini por essa oportunidade”, disse o secretário municipal de Segurança Urbana, Ícaro Ruginski.

“Momento histórico para nossa cidade, para a Região Metropolitana e também para o Espírito Santo. A formação da Romu, mais que um compromisso, é um momento de virada para a segurança pública. Tivemos redução de todos os índices criminais e aumentamos mais de 60% do número de veículos recuperados. Tivemos também um período de 31 dias sem crime violento na capital. Graças ao trabalho da nossa Guarda, em parceria com outras instituições”, afirmou o prefeito Lorenzo Pazolini.

Equipamentos

O grupamento tático terá três viaturas caracterizadas, carabinas e espingardas, armamento não-letal e, também, a disponibilidade dos cães Dru e Flor, treinados para encontrar entorpecentes e participar das operações.

Formação

A formação dos agentes começou dia 24 de maio, no ginásio do Tancredão, em Mário Cypreste. A princípio, 41 agentes se inscreveram e iniciaram os testes, antes do curso. Com as saídas, o curso começou com 29 agentes. No entanto, 21 permaneceram na formação.

O gerente de Formação e Atenção Psicossocial, Eliezer Rodrigues da Silva Neto, e a coordenadora de Ensino e Formação, Maria Odete Carvalho Castiglioni de Sousa, foram responsáveis pela gestão do curso.

No curso com a Diretoria de Operações Táticas da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), a primeira turma da Romu teve instruções de Educação Física Policial; Técnicas com Escudos; Gerenciamento de Crise; Pronto Emprego Operacional; e Instrumento de Mentor Potencial Ofensivo.

A Sejus também ofereceu as disciplinas de Combate Corpo a Corpo com e sem arma de fogo; Controle Emocional e Psicológico; Ajustes de Equipamentos e Controle Emocional com a Marcha; Primeiro Interventor; Tecnologias de Mentor Potencial Ofensivo; Choque Ligeiro; Rotinas Operacionais e Simulados; Montagem e Desmontagem de Armamento; Atendimento Pré-Hospitalar em Combate e Balística; Tiros em Retenção e Tiro Aproximado.

A Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), ofertou instruções de Fundamentos e Habilidades de Tiro de Pistola; Patrulha Urbana; e Sobrevivência Urbana.

O Departamento de Polícia Rodoviária Federal (PRF) instruiu a primeira turma com as disciplinas Princípios da Abordagem; Abordagem a Pedestres, Veículos de Passeios e Motocicletas; Conceitos Básicos de Identificação Veicular; Emboscada; e Oficinas Temáticas.

Locais de treinamento

O curso foi realizado nestes locais: Centro Esportivo Tancredo Neves (Tancredão); Clube de Tiro de Vila Velha (CTVV); Base DOT; Base Core; Clube de Tiro Capixaba (CTC); Academia OLS; Fazenda Solimar; Arena Parreiral; e Parque da Fonte Grande.