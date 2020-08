As chuvas que atingiram a região sul do Estado no começo da noite de ontem (30), causaram prejuízos em várias cidades. De acordo com o boletim emitido pela Defesa Civil do estado, os municípios mais atingidos estão localizados nas regiões Sul e Serrana. Os registros são de aproximadamente dos 200 milímetros de acumulado.

Na cidade de Iconha, no Sul do estado, moradores registraram alagamentos em diversos pontos da cidade. Em Rio Novo do Sul, o acumulado registrado pela Defesa Civil é de 196,40 milímetros. Outros acumulados significativos foram registrados em Alfredo Chaves (146 mm), Santa Leopoldina (112,96) e Anchieta (102,20). Na Grande Vitória, o maior acumulado foi registrado em Viana, com 89,77 milímetros de chuva.

Segundo a Defesa Civil, é alto o risco deslizamento e também risco moderado de inundação em Alfredo Chaves, na região Serrana. Foram registrados 146 milímetros de chuva na cidade nas últimas 24 horas. Veja um vídeo de Iconha enviado ontem para nossa equipe.